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В российском супермаркете произошел взрыв: здание обрушилось (ФОТО)

На момент взрыва в здании находился человек

сегодня, 09:47
Автор:

Мокрик Анастасия

В российском городе Владикавказ, что на Юге страны, сегодняшнее утро началось со взрыва, который прогремел в крупном супермаркете  "Магнит". После случившегося магазин полностью обрушился. Об этом сообщает сайт РБК.

В российском супермаркете произошел взрыв: здание обрушилось (ФОТО)

В супермаркете Магнит случился взрыв - фото: РБК

Так, по информации источника, в 7:24 по московскому времени, пока супермаркет еще был закрыт, в нём прогремел сильный взрыв. В результате этого трёхэтажное здание полностью было обрушено. Сообщается также, что в нём также был офис, мебельный магазин и стоматологическая клиника.

Известно, что в здании находился как минимум один человек – ювелир, который  на тот момент находился в своем офисе. Спасатели достали его из-под завалов. По его словам, в супермаркете больше людей быть не должно. На данный момент нет никакой информации о пострадавших и погибших. К счастью, это случилось в момент, когда супермаркет еще не открылся и он не успел наполниться большим количеством посетителей.

В российском супермаркете произошел взрыв: здание обрушилось (ФОТО) - фото 2

По предварительной информации, в супермаркете сдетонировала газовоздушная смесь. Из-за неисправности оборудования произошла её утечка, что и привело к таким последствиям. Однако официально это еще не подтверждено. Об этом информирует сайт RT.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полицейские. Подробности инцидента на данный момент  устанавливаются  соответственными органами.

В российском супермаркете произошел взрыв: здание обрушилось (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Техасе случилась масштабная автокатастрофа, в результате которой столкнулись более ста машин. Есть информация о погибших. Также сайт информировал о том, что в Австралии из-за коалы на дороге столкнулись шесть автомобилей



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Источник: https://www.rbc.ru/society/12/02/2021/60260b7a9a79470cbfd05e26
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Обусуждения

Ravin Hood

сегодня, 10:13

Мля, надо было на час позже взрывать...

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