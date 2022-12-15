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В российской Белгородской области жалуются на "обстрелы" села

В российской Белгородской области заявили, что якобы под атаку попала деревня Старый Хутор

сегодня, 15:01
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Автор:

Лиля Воробьева

Россияне в Белгородской области снова жалуются на "обстрелы". На этот раз якобы пострадало село Старый Хутор, что частично обесточено. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram-канал губернатора области Вячеслава Гладкова.

В российской Белгородской области жалуются на "обстрелы" села

В российской Белгородской области заявили об "обстреле" (иллюстративное фото из открытых источников)

"Под обстрелы попала деревня Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовый обход территории", пожаловался Гладков.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Белгороде мужчина с гранатой на час остановил движение в центре города. Странный случай произошел в российском городе Белгороде, который находится вблизи Украинской границы. Человек с гранатой в руках парализовал центр города. Русский в центре города стоял с гранатой. Российские службы огородили территорию и вызвали саперов. Впоследствии стало известно, что граната в руках мужчины – это декоративная зажигалка. Жителю России ее дал проходивший мимо пьяных человек. В состоянии алкогольного опьянения тот пошутил, что вытащил чеку из взрывчатки. Россиянин, который таким образом получил взрывчатку, решил, что она настоящая, поэтому стоял на улице и крепко сжимал декоративную зажигалку.

Также "Комментарии" писали о том, что в Белгороде российская ракета попала в жилой дом . Российский пограничный город Белгород постоянно выпускает ракеты по украинским населенным пунктам. 13 октября произошел очередной запуск ракеты, но оказался неудачным и снаряд попал в жилой дом. Мэр российского города Антон Иванов сообщил, что в Белгороде работала система ПВО и отметил в своем Telegram канале, что якобы ВСУ обстреляли город. Через несколько минут соответствующий пост скрылся из канала мэра.



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Источник: https://t.me/vvgladkov/1415
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