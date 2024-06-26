Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был избран новым генеральным секретарем НАТО. Затем в РФ взялись комментировать это событие. Так, глава комитета российской думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новый генсек НАТО Рютте "субъектный человек".

Андрей Картаполов (фото из открытых источников)

"Нам все равно какой он. НАТО — это организация, которая создана США для обслуживания интересов США. И кто бы ни был у нее во главе, это не субъектное лицо, это человек, который будет выполнять то, что ему скажут из вашингтонского обкома". и Пентагона",- заявил он.

Также "Комментарии" писали о том, что секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Альянса. 26 июня постоянные представители всех 32 стран-членов НАТО одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в должности генсека НАТО. В октябре, когда закончатся полномочия действующего генсека, он заменит Йенса Столтенберга. Мария Захарова прокомментировала назначение Рютте генсеком НАТО.

Известно, что полномочия Йенса Столтенберга как генсека НАТО должны были завершиться 30 сентября 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину его полномочия продлили еще на год.

Также "Комментарии" писали о том, что в МИД РФ взорвались угрозы в адрес Запада. Западные страны недооценивают возможность применения РФ ядерного оружия, что может привести к "роковым последствиям", заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат страны-агрессора 25 июня выступил на международном форуме "Примаковские чтения" в Москве. Во время мероприятия он обратил внимание, что у нынешней геополитической ситуации в мире нет легких решений и выходов.



При этом замглавы МИД страны-агрессора ранее заявлял, что созданные в РФ доработки в сфере ядерного сдерживания обеспечивают ее безопасность. По его словам, речь идет о защите государства на десятилетие вперед.