В СБУ назвали последствия псевдопобеды Путина на "выборах"

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Кравцев Сергей
Так называемая "победа" Владимира Путина на выборах президента в России станет очередным томом в материалах преступлений, совершенных Российской Федерацией. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Глава СБУ отметил, так называемая "победа" Путина на "выборах" президента РФ означает лишь дополнительные материалы уголовных дел по преступлениям агрессора.
Глава СБУ добавил, что проведение российских псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины — это уже преступление.
Читайте также на портале "Комментарии" — очередные перевыборы российского диктатора завершились фантастическими результатами. Путину нарисовали рекордные 87% поддержки. А сам он пообещал, что во время своего нового президентского срока будет продолжать войну против Украины, на территории которой попытается создать "санитарную зону". О чем говорят итоги псевдовыборов и новые путинские заявления? Как ситуация в ракурсе российско-украинской войны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит реакция мира на результаты перевыборов Путина: почему россияне не остановятся.
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