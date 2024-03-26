В СБУ назвали последствия псевдопобеды Путина на "выборах"

Так называемая "победа" Владимира Путина на выборах президента в России станет очередным томом в материалах преступлений, совершенных Российской Федерацией. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Глава СБУ отметил, так называемая "победа" Путина на "выборах" президента РФ означает лишь дополнительные материалы уголовных дел по преступлениям агрессора.

"Эта псевдопобеда — только очередные тома при документировании всех тех преступлений, которые совершает Путин и вся его команда", — убежден Василий Малюк.

Глава СБУ добавил, что проведение российских псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины — это уже преступление.

"Та явка и те результаты, которые они нарисовали, были известны нам еще накануне. Все это фиксировалось и сегодня это все ложится в материалы соответствующих уголовных производств", — сказал глава спецслужбы.

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