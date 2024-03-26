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В СБУ назвали последствия псевдопобеды Путина на "выборах"

Количество уголовных дел по преступлениям агрессора значительно увеличилось

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Так называемая "победа" Владимира Путина на выборах президента в России станет очередным томом в материалах преступлений, совершенных Российской Федерацией. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В СБУ назвали последствия псевдопобеды Путина на "выборах"

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Глава СБУ отметил, так называемая "победа" Путина на "выборах" президента РФ означает лишь дополнительные материалы уголовных дел по преступлениям агрессора.

"Эта псевдопобеда — только очередные тома при документировании всех тех преступлений, которые совершает Путин и вся его команда", — убежден Василий Малюк.

Глава СБУ добавил, что проведение российских псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины — это уже преступление.

"Та явка и те результаты, которые они нарисовали, были известны нам еще накануне. Все это фиксировалось и сегодня это все ложится в материалы соответствующих уголовных производств", — сказал глава спецслужбы.

Читайте также на портале "Комментарии" — очередные перевыборы российского диктатора завершились фантастическими результатами. Путину нарисовали рекордные 87% поддержки. А сам он пообещал, что во время своего нового президентского срока будет продолжать войну против Украины, на территории которой попытается создать "санитарную зону". О чем говорят итоги псевдовыборов и новые путинские заявления? Как ситуация в ракурсе российско-украинской войны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит реакция мира на результаты перевыборов Путина: почему россияне не остановятся.




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