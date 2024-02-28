В сети показали фото камеры, в которых Навальный провел 300 дней

В социальных сетях распространили фотографию копии камеры, типичной для российских исправительных колоний. Российский оппозиционер Алексей Навальный пробыл в таких камерах около 300 дней своего заключения.



Российский политик Алексей Навальный. Фото из открытых источников

На опубликованном фото видна деревянная кровать с грязным матрасом, деревянный табурет, ржавый умывальник, которые размещены в бетонном пространстве камеры. Команда Навального считает, что условия, в которых находился россиянин, были еще одной попыткой его "взломать".





Алексей Навальный провел в подобных камерах около 300 из последних 560 дней своей жизни. После суда в России, Навального несколько раз переводили в разные колонии, а в декабре оказалось, что российский оппозиционер наодится в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе на Дальнем Востоке РФ. Один из бывших заключенных рассказал, что "все здание покрыто грибком, включая коридор". По его словам, "там с пола растет грибок".

Напомним, что 16 февраля сообщили о смерти Алексея Навального. Его жена обвинила Кремль в убийстве Навального, но спикер Путина Дмитрий Песков отвергает эти обвинения.

"Путин является лидером организованной преступной группы. Это включает людей, что отравили и убийц, но они лишь марионетки. Самое главное – это приближенные к Путину люди – его друзья, соратники и охранники мафиозных денег", – сказала Юлия Навальная во время выступления в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в тюрьме Навальном включали каждое утро одну песню. По словам российского оппозиционера, она стала самой важной в России после гимна РФ.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который цинично заявил, что жена Навального ждала его смерть.