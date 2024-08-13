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В Совфеде оценили возможную «замену» Зеленского на Авакова: как она повлияет на переговоры

В России не верят, что Аваков в роли президента решит немедленно организовать переговоры

сегодня, 13:59
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Ткачик Олеся

В России продолжают раскачивать тему "замены" президента Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Как заявил сенатор Сергей Цеков, такая смена президентов не поможет ускорить подготовку к переговорам между Киевом и Москвой.

В Совфеде оценили возможную «замену» Зеленского на Авакова: как она повлияет на переговоры

Арсен Аваков

"Есть хорошая русская поговорка, которой можно охарактеризовать возможную замену: "хрен редьки не слаще". Аваков — русоненавистник, так же как и Зеленский", — заявил член Совфеда.

Цеков добавил, что украинские власти едва ли захотят прекращения конфликта, так как "хорошо на нем зарабатывают".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что дезинформацию о замене Владимира Зеленского на Арсена Авакова вбросила в информационное пространство Служба внешней разведки России. В СВР заявили, что нового украинского лидера хотят видеть якобы более управляемым и менее коррумпированным. Более того, в Штатах уже даже якобы есть кандидатура, которая подходит на роль "преемника" Зеленского. В СВР заявили, что в этом контексте рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Отмечается, что новый лидер Украины может быть более готов к переговорам с Россией.

Подчеркивается, что в Москве готовы к переговорам с Киевом, однако Украина может исчезнуть как субъект переговоров.

При этом известно, что в России с весны упорно поднимают тему якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Об этом даже заявлял кремлевский диктатор Владимир Путин и даже заявлял, что после мая легитимной властью в Украине стоит считать Верховную Раду. Впрочем, весь этот бред не воспринимают ни в Украине, ни на Западе, поскольку согласно Конституции проводить выборы в условиях военного положения нельзя. Кроме того, в таких условиях невозможно обеспечить безопасность людей, которые приходили бы на избирательные участки. О том, что президент Зеленский является легитимным до того дня, пока не будут проведены новые выборы, заявили также в Конституционном суде.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/13/23675977.shtml?updated
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