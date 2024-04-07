В США объяснили, почему Кремль постоянно угрожает НАТО

Россия постоянно критикует НАТО и членов организации, указывая, что Кремль ответит на любые действия со стороны альянса. Американский Институт изучения войны проанализировал заявления России и объяснил, почему в Кремле используют такую риторику.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

После вступления Финляндии в НАТО в МИД РФ заявили, что страна "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений" из-за вступления в альянс. Кремль постоянно использует нарратив, в котором ложно утверждает о контроле Украины со стороны НАТО и якобы использования Украины для угроз в сторону России.

В частности, российский посол в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки находятся на "деструктивном курсе" в отношениях с Россией. По его словам, вступление Финляндии в НАТО превратило Балтийский регион в "зону потенциальной эскалации". Кроме того, Кузнецов угрожает ответом Финляндии, если в стране будет размещено ядерное оружие НАТО.

Также дипломат обвинил Финляндию в "русофобии", но подчеркнул, что Хельсинки должны дружить с Россией, ведь невозможно "избежать географии".

"Российские угрозы против стран-членов НАТО направлены на то, чтобы сдержать Запад, и что российские заявления о мнимых угрозах в адрес НАТО направлены на создание информационных условий для оправдания и поддержки предполагаемой долгосрочной геополитической конфронтации с Западом", — заключает Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швеции отреагировали на угрозы России после вступления в НАТО скандинавской страны.

Также "Комментарии" писали о том, что в России пригрозили уничтожением всех европейцев, если страны НАТО введут свои войска в Украину.