В США объяснили, почему Путин поехал в Северную Корею

Российский диктатор Владимир Путин совершил двухдневный визит в Северную Корею, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал поездку Путина и объяснил, почему глава Кремля прилетел в КНДР.

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Перед своей поездкой в Северную Корею Путин опубликовал статью в местной государственной газете Rodong Sinmun, в которой высоко оценил сотрудничество между двумя странами.

Российский диктатор рассказал, как СССР помог режиму КНДР укрепить экономику, а также создать "мирное общество после Корейской войны". Путин оценил северокорейскую поддержку России при вторжении в Украину и указал, что обе страны противостоят Западу.

Эти тезисы проанализировали аналитики Института изучения войны, которые указали, что такими заявлениями Путин хочет получить от Ким Чен Ына больше военной помощи в будущем.

"Умышленное обращение Путина к известным пропагандистским нарративам о наследии режима Кима, Корейской войне и исторической борьбе Северной Кореи против США и Запада, вероятно, создает условия для оправдания Путиным своих будущих просьб или требования к северокорейскому народу в поддержку военных усилий России", — говорится в отчете ISW.

Лидеры государств редко посещают КНДР, даже союзники и партнеры Северной Кореи. Последний визит Путина в Пхеньян состоялся 20 лет назад, когда КНДР правил отец Ким Чен Ына – Ким Ир Сен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин похвалил Ким Чен Ына за помощь Северной Кореи в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о подготовке КНДР к войне, во время которой Ким Чен Ын пригрозил "смертельным ударом".