В США объяснили, почему Путин поехал в Северную Корею

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин совершил двухдневный визит в Северную Корею, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал поездку Путина и объяснил, почему глава Кремля прилетел в КНДР.
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Перед своей поездкой в Северную Корею Путин опубликовал статью в местной государственной газете Rodong Sinmun, в которой высоко оценил сотрудничество между двумя странами.
Российский диктатор рассказал, как СССР помог режиму КНДР укрепить экономику, а также создать "мирное общество после Корейской войны". Путин оценил северокорейскую поддержку России при вторжении в Украину и указал, что обе страны противостоят Западу.
Эти тезисы проанализировали аналитики Института изучения войны, которые указали, что такими заявлениями Путин хочет получить от Ким Чен Ына больше военной помощи в будущем.
Лидеры государств редко посещают КНДР, даже союзники и партнеры Северной Кореи. Последний визит Путина в Пхеньян состоялся 20 лет назад, когда КНДР правил отец Ким Чен Ына – Ким Ир Сен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин похвалил Ким Чен Ына за помощь Северной Кореи в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали о подготовке КНДР к войне, во время которой Ким Чен Ын пригрозил "смертельным ударом".
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