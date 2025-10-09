В США раскрыли дальнейший план Путина по Западу и войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин придерживается мнения, что Россия способна "пережить" Украину и Запад в войне на истощение. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, что российский диктатор действительно считает, что бескомпромиссная победа РФ над Украиной все еще возможна и ждет ее полной капитуляции.

Стратегия Путина по победе над Украиной, а также в противостоянии коллективному Западу — война на истощение, которая предусматривает свои правила.

Эксперты отмечают, война на истощение – это борьба на выносливость, в которой важнее, кто дольше продержится. Побеждает не тот, кто быстрее наступает, а тот, у кого дольше хватает ресурсов, экономики и моральных сил.

Также эксперты ISW утверждают, что российский диктатор признал масштабную кампанию Украины по нанесению ударов по НПЗ на фоне дефицита бензина и роста цен на оккупированных территориях.

