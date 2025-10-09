Трамп назвал Россию ужасной: верит ли еще, что может положить конец войне в Украине

Рубрики
Президент США Дональд Трамп не исключает скорого завершения войны Украины с Россией. Об этом американский лидер сказал во время круглого стола в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Между тем, Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.
Дональд Трамп подчеркнул, что ко всем сторонам "будут относиться справедливо", и поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции за их роль в достижении "исторического и беспрецедентного события".
