Трамп назвал Россию ужасной: верит ли еще, что может положить конец войне в Украине

Президент США Дональд Трамп не исключает скорого завершения войны Украины с Россией. Об этом американский лидер сказал во время круглого стола в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Я думаю, что мы урегулируем ситуацию с Россией, которая ужасна", — сказал глава государства.

Между тем, Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.

"Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль отведет свои войска на согласованную линию, что станет первым шагом на пути к прочному, длительному и вечному миру", – отметил американский лидер.

Дональд Трамп подчеркнул, что ко всем сторонам "будут относиться справедливо", и поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции за их роль в достижении "исторического и беспрецедентного события".

