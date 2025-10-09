logo_ukra

BTC/USD

121943

ETH/USD

4428

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У США розкрили подальший план Путіна щодо Заходу та війни проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

У США розкрили подальший план Путіна щодо Заходу та війни проти України

Експерти ISW зазначають, війна на виснаження – це боротьба на витривалість, у якій важливіше, хто довше протримається

9 жовтня 2025, 09:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін дотримується думки, що Росія здатна "пережити" Україну та Захід у війні на виснаження. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли американські аналітики Інституту війни.

У США розкрили подальший план Путіна щодо Заходу та війни проти України

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

В ISW зазначають, що російський диктатор дійсно вважає, що безкомпромісна перемога РФ над Україною все ще можлива і чекає на її повну капітуляцію.

Стратегія Путіна щодо перемоги над Україною, а також у протистоянні колективному Заходу – війна на виснаження, яка передбачає свої правила. 

Експерти зазначають, що війна на виснаження – це боротьба на витривалість, у якій важливіше, хто довше протримається. Перемагає не той, хто швидше настає, а той, у кого довше вистачає ресурсів, економіки та моральних сил. 

Також експерти ISW стверджують, що російський диктатор визнав масштабну кампанію України з завдання ударів по НПЗ на тлі дефіциту бензину і зростання цін на окупованих територіях. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп не відкидає швидкого завершення війни України з Росією. Про це американський лідер сказав під час круглого столу у Білому домі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "ініціатива щодо врегулювання" війни в Україні, яка з'явилася після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, вичерпала себе. Таким чином, у МЗС РФ фактично визнали, що дипломатичний прорив між Москвою та Вашингтоном не стався.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-8-2025/
Теги:

Новини

Всі новини