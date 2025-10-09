У США розкрили подальший план Путіна щодо Заходу та війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін дотримується думки, що Росія здатна "пережити" Україну та Захід у війні на виснаження. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли американські аналітики Інституту війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

В ISW зазначають, що російський диктатор дійсно вважає, що безкомпромісна перемога РФ над Україною все ще можлива і чекає на її повну капітуляцію.

Стратегія Путіна щодо перемоги над Україною, а також у протистоянні колективному Заходу – війна на виснаження, яка передбачає свої правила.

Експерти зазначають, що війна на виснаження – це боротьба на витривалість, у якій важливіше, хто довше протримається. Перемагає не той, хто швидше настає, а той, у кого довше вистачає ресурсів, економіки та моральних сил.

Також експерти ISW стверджують, що російський диктатор визнав масштабну кампанію України з завдання ударів по НПЗ на тлі дефіциту бензину і зростання цін на окупованих територіях.

