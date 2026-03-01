logo

Главная Новости Мир Россия В США указали на слабость Кремля: почему Россия не может помочь Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

В США указали на слабость Кремля: почему Россия не может помочь Ирану

Россия риторически осудила удары США и Израиля по Ирану, но из-за войны войны в Украине и ограниченных ресурсов фактической помощи Тегерану оказать не может.

1 марта 2026, 11:40
Автор:
Slava Kot

Российское руководство осудило удары США и Израиля по Ирану 28 февраля, призвав стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к дипломатии. Такие заявления обнародовали Министерство иностранных дел РФ и руководство Кремля, однако, по заключению американского Института изучения войны (ISW), реальная помощь Ирана со стороны России ограничена из-за военных и экономических проблем страны-агрессора.

В США указали на слабость Кремля: почему Россия не может помочь Ирану

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет ISW, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи осудил удары и отметил необходимость дипломатического урегулирования. Аналогичные заявления сделали Дмитрий Медведев, Леонид Слуцкий и Алексей Чепа, которые подвергли критике США и Израиль и призвали международное сообщество вмешаться для прекращения боевых действий. Кремль акцентирует внимание на "неспровоцированности" ударов и угрозе региональной безопасности, однако, как отмечает ISW, реальных возможностей для военной поддержки Ирана у Москвы нет.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что ограниченные ресурсы России обусловлены полномасштабной войной против Украины. Россия не смогла помочь Ирану во время ударов в июне 2025 года и сейчас повторяет шаблонные осуждения. Более того, РФ стала менее зависимой от Ирана в военном плане, перенеся часть импортных потребностей на внутреннее производство и из-за сотрудничества с Северной Кореей.

"Кремль должен сбалансировать конкурирующие интересы поддержки своих отношений со своими союзниками, включая Иран, а также попытки перезагрузить отношения между США и Россией на условиях России, включая избегание дополнительных санкций США", — пишет ISW.

Как объясняют аналитики Института изучения войны, реакция Кремля на атаки США более политическая и риторическая, чем практическая, и реального военного вмешательства в защиту Ирана ждать не стоит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за последний год Путин потерял трех ближайших союзников-диктаторов: Асад, Мадуро и Хаменеи.

Также "Комментарии" писали о реакции России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирана.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-28-2026/
