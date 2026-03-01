У США вказали на слабкість Кремля: чому Росія не може допомогти Ірану

Російське керівництво засудило удари США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, закликавши сторони негайно припинити бойові дії та повернутися до дипломатії. Такі заяви оприлюднили Міністерство закордонних справ РФ та керівництво Кремля, проте, за висновком американського Інституту вивчення війни (ISW), реальна допомога Ірану з боку Росії обмежена через військові та економічні проблеми країни-агресора.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише ISW, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з іранським колегою Аббасом Арагчі засудив удари та наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання. Аналогічні заяви зробили Дмитро Медведєв, Леонід Слуцький та Олексій Чепа, які розкритикували США та Ізраїль і закликали міжнародну спільноту втрутитися для припинення бойових дій. Кремль акцентує на "неспровокованості" ударів та загрозі регіональній безпеці, однак, як зазначає ISW, реальних можливостей для військової підтримки Ірану Москва не має.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що обмежені ресурси Росії обумовлені її повномасштабною війною проти України. Росія не змогла допомогти Ірану під час ударів у червні 2025 року і зараз повторює шаблонні засудження. Більше того, РФ стала менш залежною від Ірану у військовому плані, перенісши частину імпортних потреб на внутрішнє виробництво та через співпрацю з Північною Кореєю.

"Кремль повинен збалансувати конкуруючі інтереси підтримки своїх відносин зі своїми союзниками, включаючи Іран, а також спроби перезавантажити відносини між США та Росією на умовах Росії, включаючи уникнення додаткових санкцій США", — пише ISW.

Як пояснюють аналітики Інституту вивчення війни реакція Кремля на атаки США більше політична та риторична, ніж практична, і реального військового втручання в захист Ірану чекати не варто.

