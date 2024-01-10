В США узнали сколько россиян действительно поддерживает войну в Украине

Большинство опросов, которые существуют по поддержке войны со стороны россиян, существуют благодаря российским организациям, в частности "Левада-Центр", которая определила, что 68% россиян выступают за продолжение войны. Однако западные социологические центры практически не проводили подобные опросы по сей день.



Большинство россиян поддерживают войну в Украине. Фото из открытых источников

Согласно социологическому исследованию Национального центра исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC) большинство россиян поддерживают войну в Украине, а именно 63% граждан РФ. Вместе с тем, 64% россиян считают войну в Украине "цивилизационной борьбой между Россией и Западом".

Также большинство россиян одобряют внешнюю и внутреннюю государственную политику Путина – 67% и 58% соответственно. Кроме того, 66% россиян с правом голоса готовы проголосовать за Путина на предстоящих выборах президента России в 2024 году.

Вместе с тем двумя крупнейшими национальными проблемами россияне назвали коррупцию и состояние экономики – 55%. Кроме того, 65% заявили об ухудшении своего экономического положения из-за роста цен. Несмотря на это, 76% опрошенных россиян заявили, что ограничение со стороны Запада из-за войны в Украине не повлияло на их путешествие за границу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько россиян поддерживает вывод армии РФ из Украины и возвращение к границам 1991 года. Кроме того, в этом опросе выяснилось, что у большинства россиян впервые изменилась позиция по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о первых результатах опросов 2024 года по выборам президента США. Стало известно, сколько голосов получили бы Трамп и Байден.