В США заявили о намерениях Путина восстановить СССР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, вернув влияние над ранее входящими в СССР странами. Об этом глава Госдепа Соединенных Штатов Америки заявил в интервью телеканалу CNN.

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

На вопрос, согласен ли Блинкен с мнением экс-министра обороны США Леона Панетты, которое он высказал еще несколько лет назад, что Путиным движет желание восстановить СССР, дипломат ответил:

"Я думаю, что это одна из целей президента Путина, и она состоит в том, чтобы восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза".

Кроме того, Блинкен назвал это неприемлемым, поскольку "это был рецепт нестабильности, конфликта, рецепт, который привел к мировым войнам".

Напомним, что ранее Блинкен высказал мнение, что существует два пути решения ситуации вокруг Украины. По словам госсекретаря США, это диалог с целью решения разногласий и конфронтация с серьезными последствиями для РФ. Кроме того, дипломат заявил, что считает одним из условий прорыва на переговорах с российской стороной о "гарантиях безопасности" деэскалацию у украинских границ. Госсекретарь США добавил, что трудно достичь прогресса, когда Россия "приставила пистолет к голове Украины". Блинкен убежден, что РФ под силу удвоить количество военных у границ нашего государства. Такие условия, считает дипломат, не позволяют рассчитывать на прорыв в переговорах.

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