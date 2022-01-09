Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен высказал мнение, что существует два пути решения ситуации вокруг Украины. По словам госсекретаря США, это диалог с целью решения разногласий и конфронтация с серьезными последствиями для РФ, передает РБК-Украина.

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

"У Украины есть два пути: диалог и дипломатия для разрешения разногласий и предотвращения конфронтации", — заявил Блинкен.

Второй путь, по мнению главы Госдепа США, — конфронтация с серьезными последствиями для Российской Федерации, в случае возобновления агрессии в отношении нашего государства.

Отметим, что ранее Энтони Блинкен заявил, что считает одним из условий прорыва на переговорах с российской стороной о "гарантиях безопасности" деэскалацию у украинских границ. Госсекретарь США добавил, что трудно достичь прогресса, когда Россия "приставила пистолет к голове Украины". Блинкен убежден, что РФ под силу удвоить количество военных у границ нашего государства. Такие условия, считает дипломат, не позволяют рассчитывать на прорыв в переговорах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в понедельник, 10 января, в Швейцарии состоятся переговоры России и США по Украине и контролю над вооружением. Москва уже грозится ограничиться одной встречей, если ее требования не будут учтены и приняты американской стороной. Профильные эксперты поделились ожиданиями от предстоящей встречи и рассказали, с какими позициями к ней подходят стороны. В частности, специалисты отмечают, что грядущие переговоры вряд ли увенчаются успехом.





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