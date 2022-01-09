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Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины

Глава Госдепа США считает таким путем конфронтацию с серьезными последствиями для Российской Федерации

сегодня, 21:40
Автор:

Елизавета Черных
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Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен высказал мнение, что существует два пути решения ситуации вокруг Украины. По словам госсекретаря США, это диалог с целью решения разногласий и конфронтация с серьезными последствиями для РФ, передает РБК-Украина. 

Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

"У Украины есть два пути: диалог и дипломатия для разрешения разногласий и предотвращения конфронтации", — заявил Блинкен. 

Второй путь, по мнению главы Госдепа США, — конфронтация с серьезными последствиями для Российской Федерации, в случае возобновления агрессии в отношении нашего государства. 

Отметим, что ранее Энтони Блинкен заявил, что считает одним из условий прорыва на переговорах с российской стороной о "гарантиях безопасности" деэскалацию у украинских границ. Госсекретарь США добавил, что трудно достичь прогресса, когда Россия "приставила пистолет к голове Украины". Блинкен убежден, что РФ под силу удвоить количество военных у границ нашего государства. Такие условия, считает дипломат, не позволяют рассчитывать на прорыв в переговорах. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в понедельник, 10 января, в Швейцарии состоятся переговоры России и США по Украине и контролю над вооружением. Москва уже грозится ограничиться одной встречей, если ее требования не будут учтены и приняты американской стороной. Профильные эксперты поделились ожиданиями от предстоящей встречи и рассказали, с какими позициями к ней подходят стороны. В частности, специалисты отмечают, что грядущие переговоры вряд ли увенчаются успехом. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/blinken-nazval-dva-puti-resheniya-situatsii-1641754640.html
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