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В ВСУ сказали, что Путин доказал всему миру своим большим обменом заключенными

Россия провела большой обмен заключенными и вернула своих убийц и шпионов

сегодня, 19:13 comments1387
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Ткачик Олеся

Военный Мирослав Гай подверг жесткой критике так называемый большой обмен заключенными между Западом и Россией.

В ВСУ сказали, что Путин доказал всему миру своим большим обменом заключенными

Обмен заключенными

Последний обмен заключенными между США и Россией демонстрирует невероятный цивилизационный разрыв. США забрало заключенных российских оппозиционеров, правозащитников и иностранных заложников, журналистов и туристов (если из них кто и занимался разведкой, то белой, а один дурачок, специалист по вопросам безопасности, просто на свадьбу поехал к другу в Россию, где его и взяли ), а РФ забрали убийц, диверсантов, террористов и международных преступников", — написал в Фейсбуке Гай.

По его словам, этим обменом кремлевский диктатор продемонстрировал всему миру одну единственную вещь, что своих убийц он не бросает.

"Офигенный обмен. Путин доказал, что своих убийц и диверсантов не бросает. В Госдуме РФ станет больше депутатов", — отметил Гай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что между Западом и РФ происходит большой обмен заключенными. Известно, что среди заключенных, готовившихся на обмен, находятся политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. По некоторым данным, будут уволены журналист Иван Сафронов, правозащитник Олег Орлов, Даниил Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами, и бывший морской пехотинец США Пол Вилан. Россия забрала своих убийц, шпионов и хакеров.

Кстати, в России радуются так называемому большому обмену и говорят о том, что он означает в любом вопросе, можно достичь компромиссов, намекая на вину в Украине.





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Источник: https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02jt7c7WefWbirZ6Wqnqk5UEcxutW6HXNt47byf9QjePnrU1N6CSyR8YZ98UGeSuDYl
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