В ВСУ сказали, что Путин доказал всему миру своим большим обменом заключенными

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Ткачик Олеся
Военный Мирослав Гай подверг жесткой критике так называемый большой обмен заключенными между Западом и Россией.
Обмен заключенными
По его словам, этим обменом кремлевский диктатор продемонстрировал всему миру одну единственную вещь, что своих убийц он не бросает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что между Западом и РФ происходит большой обмен заключенными. Известно, что среди заключенных, готовившихся на обмен, находятся политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. По некоторым данным, будут уволены журналист Иван Сафронов, правозащитник Олег Орлов, Даниил Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами, и бывший морской пехотинец США Пол Вилан. Россия забрала своих убийц, шпионов и хакеров.
Кстати, в России радуются так называемому большому обмену и говорят о том, что он означает в любом вопросе, можно достичь компромиссов, намекая на вину в Украине.
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