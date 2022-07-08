Варианты есть: что может смести режим Путина – когда диктатора уберут свои же

Российский диктатор Владимир Путин должен осознать, что именно он отвечает за войну против Украины – и он же может ее завершить. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN. Между тем, в медиа то и дело появляются материалы о том, что путинское окружение хочет его смерти, а о его самочувствии и возможностях устранения рассуждают даже экстрасенсы. Издание "Комментарии" обратилось к куда более серьезным экспертам с вопросами о том, покинет ли в ближайшее время свой пост Путин, какие есть варианты его ухода, а также – какой президент РФ стал бы наиболее приемлем для Украины.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Может быть несколько сценариев устранения Путина от власти

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что в ближайшее время ухода Путина не предвидится.

"У него остается масштабное влияние на силовую элиту, управленческую. Он организовал многоканальный контроль всех своих, скажем так, партнеров. Даже ближайших соратников. Я уж не говорю о перекрестном контроле органов госвласти, спецслужб, военных, – отмечает генерал. – Так что смены режима за счет концентрации альтернативных идей и их носителей не предвидится. Те же силовики (Патрушев, Шойгу), представители ФСБ, разведки сейчас максимально заняты выполнением задач по агрессии против Украины. Тем самым Путин не просто их контролирует, но и втягивает в конкретные операции. Они являются непосредственными исполнителями. И их действия квалифицируются как преступления против человечества, нарушение международного права. Это и ведение прямой войны, и диверсионные операции, и информационные атаки. В итоге все российские элиты объединены сейчас с Путиным общим преступным замыслом и его реализацией. Повязаны, скажем так, кровью. Потому смещать Путина у российских элит нет сейчас ни ресурсов, ни желания".

Николай Маломуж не исключает, что какие-то одиночки могли бы что-то попытаться сделать с Путиным. Но он создал такие условия, что к нему не подобраться.

"В каких-то регионах якобы задержали неких лиц, готовивших теракт против первых лиц государства. Но они были крайне низкого формата подготовки. К тому же, сам Путин редко появляется на публике, где возможна неконтролируемая ситуация. Так что вариант его физического устранения малореален. И говорить следует о других перспективах", – считает эксперт.

К примеру, продолжает он, вариант смещения Путина возможен, когда Украина будет уже не только защищаться, но и активно наступать. Когда будет паника среди российских военных.

"Та же стратегическая наступательная операция ВСУ на юге с элементами окружения, с угрозами окружения. Когда агрессор побежит. Затем дрогнет и восточный фронт. Соответственно, будет пытаться спасать себя российская элита. И окружение Путина, и те, кто подальше от него, не вовлеченные в систему принятия решений и исполнение военных приказов", – поясняет Николай Маломуж.

Тут, отмечает он, может быть несколько сценариев устранения Путина от власти.

Первый, когда еще сохраняет влияние, но уже видно, что ситуация развивается по негативному для России сценарию.

"Тогда Путину могут предложить уйти по собственному желанию. К примеру, по болезни (о них сейчас немало пишут, хоть верить всему, конечно, нельзя). С пребыванием в каком-то статусе, с системой гарантий. Мотивация – сохранение режима, недопущение развала РФ, глобальной победы Запада. Такие аргументы могут подействовать", – отмечает генерал.

Второй сценарий – если будет ситуация явного провала на всех фронтах при одновременном катастрофическом падении экономики, резком снижении уровня жизни в стране-агрессоре.

"Тут уже российские элиты будут искать переговоров с Западом, – считает Николай Маломуж. – Соглашаться на гарантии неприменения ядерного оружия, на сворачивание агрессии, возможно, на репарации Украине. И пытаться как-то отодвинуть Путина от власти. Но более-менее лояльного".

Третий вариант – более болезненный. Когда ситуация усугубится настолько, что начнутся центробежные процессы в самой России.

"Поднимутся Бурятия, кавказские регионы, Татарстан. Массовые волнения, столкновения, появление мощной оппозиции. Понятно, что Путин и его ближний круг будут пытаться задавить эти движения. Но на фоне провалов на фронте противостояние внутри РФ будет нарастать, столкновения становиться всё более жесткими, – прогнозирует генерал. – Тогда могут приниматься уже силовые варианты понуждения Путина и его окружения уйти. Особенно, если кто-то из лидеров объединит вокруг себя достаточно сил, чтобы сменить режим и попытаться стабилизировать ситуацию. Такой лидер вынужден будет идти на договоренности и с большими мировыми игроками, и конкретно с Украиной по выходу из войны. И это уже будет вариант жесткого принуждения России к миру. Поняв, что король, условно говоря, голый, с Путиным при таком раскладе никто считаться не будет".

Еще один активный силовой вариант – это когда определенная часть силовиков сплотиться вокруг Путина. А другая будет готова на всё, чтобы его сместить, а то и устранить (как получится). Тут уже в ход может пойти оружие, что приведет к общей дезорганизации, предполагает экс-глава Внешней разведки Украины.

"Думаю, какой-то из этих вариантов станет возможным в течение полугода-года. Но в данный момент система держится. Прежде всего, потому, что хочет выжить и стабилизировать ситуацию, пока Путин еще при силе, пока он является неким символом. Но когда он уйдет (тем или иным способом), возможна общая грызня. Как бывает всегда при уходе диктатора. Так было после смерти Сталина. Так, думаю, будет после того, как не станет Путина. Либо физически, либо как президента. Различные группы, кланы тут же начнут воевать между собой. Так что Россию в любом случае ждет дестабилизация с вероятностью распада", – констатирует Николай Маломуж.

Объективных предпосылок для отставки или замены Путина сейчас нет

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов считает, что на данном этапе вариант ухода Путина не просматривается.

"Влиятельные группы, способные стать альтернативой нынешней диктатуре Путина, в России сейчас отсутствуют. Объективных предпосылок для отставки или замены Путина сейчас нет", – отмечает эксперт.

По словам Сергея Толстова, единственный вариант, который представляет жизненную важность и реальное практическое значение для Украины в нынешних условиях – это достижение военно-технического паритета с РФ на линии фронта, или даже (в духе легкой военно-политической фантазии) – получение превосходства в вооружениях, включая основные огневые средства, бронетехнику, средства ПВО и авиацию.

"Достижение такой ситуации может стать базовой предпосылкой для контрнаступления ВСУ, возможно – снижения интенсивности военных действий и/или проведения заинтересованных переговоров о подведении итогов войны", – резюмирует эксперт.

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