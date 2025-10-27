В преддверии выходных в СМИ заявилась просто взрывная новость о том, что в США срочно прибыл специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев, одним из громких заявлений которого стало то, что Россия, Украина и США "близки к дипломатическому решению", которое позволит завершить войну. Однако о результатах этого визита информации мало. Политолог Вадим Денисенко попытался раскрыть свои инсайды по поводу результата визита Дмитриева в Вашингтон.

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Политолог считает, что визит Кирилла Дмитриева оказался провальным.

"Дмитриев пока не встретился ни с кем влиятельным кроме Виткофа. Напомню, что встречу в Будапеште поручили готовить Рубио, а не Виткофу. И роль последнего в российско-американских переговорах явно снизилась", – отметил Вадим Денисенко.

По его мнению, у Дмитриева задача очень проста: он должен добиться, чтобы Трамп не расширил санкции на крипту и не только. Москва очень боится, что к санкциям против нефтяных компаний прибавятся новые запреты и ограничения.

"Если новых санкций не будет — роль Дмитриева в российской политике явно возрастет", — отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — молниеносная скорость после введения санкций: в США срочно прибыл спецпредставитель Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва снова публично заявила, что не нарушала Будапештский меморандум, несмотря на вооруженную агрессию против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что ее действия против Украины каким-либо образом нарушают положение Будапештского меморандума.

"Там (в Будапештском меморандуме – ред.) говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия", — отметил Лавров.



