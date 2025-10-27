Візит спецпосланника Кремля до США виявився провальним: що про це говорить

Напередодні вихідних у ЗМІ заявилася просто вибухова новина про те, що у США терміново прибув спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв, однією із гучних заяв якого стало те, що Росія, Україна та США "близькі до дипломатичного рішення", яке дозволить завершити війну. Проте про результати цього візити інформації мало. Політолог Вадим Денисенко спробував розкрити свої інсайди щодо результату візиту Дмитрієва до Вашингтону.

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

Політолог вважає, що візит Кирила Дмитрієва виявився провальним.

"Дмитрієв поки не зустрівся ні з ким впливовим крім Віткофа. Нагадаю, що зустріч у Будапешті доручили готувати Рубіо, а не Віткофу. І роль останнього в російсько-американських переговорах явно зменшилася", – зазначив Вадим Денисенко.

На його думку, у Дмітрієва завдання дуже просте: він має добитися, щоб Трамп не розширив санкції на крипту і не тільки. Москва дуже боїться, що до санкцій проти нафтових компаній додадуться нові заборони і обмеження.

"Якщо нових санкцій не буде – роль Дмітрієва в російській політиці явно зросте", – зазначив експерт.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає, що її дії проти України якимось чином порушують положення Будапештського меморандуму.

"Там (у Будапештському меморандумі – ред.) говориться, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, що відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави дають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є зброї", — зазначив Лавров.



