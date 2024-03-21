Власти еще одного российского города призвали жителей эвакуироваться

Власти российского города Грайворон, расположенного в приграничной с Украиной Белгородской области, призвали людей эвакуироваться. Якобы это временная необходимость. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев.

Геннадий Бондарев. Фото из открытых источников

"Обращаюсь к тем, кто остаётся в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории", — написал чиновник.

Мер, в качестве альтернативы, предлагает проживание в Ярославской области РФ (расстояние от Белгорода до Ярославля по шоссе больше 900 км — ред.).

"Еще раз повторюсь, это касается только приграничных населенных пунктов", — добавил Геннадий Бондарев.

Отметим, прошло больше недели с начала рейда легиона "Свобода России" (ЛСР), Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона на территории Российской Федерации. Российские повстанцы уверяют, что уничтожили массу живой силы и военной техники путинской армии. А сам Путин после своего очередного переизбрания снова отреагировал на действия россиян, которые противостоят его режиму с оружием в руках. Пригрозил их уничтожением и созданием некой "санитарной зоны" на территориях Украины, приграничных с РФ. Что можно сказать о рейде российских добровольцев и реакции на это путинского режима на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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