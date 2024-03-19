Что показал рейд добровольцев на приграничье РФ: как вынужден реагировать путинский режим

Прошла неделя с начала рейда легиона "Свобода России" (ЛСР), Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона на территории Российской Федерации. Российские повстанцы уверяют, что уничтожили массу живой силы и военной техники путинской армии. А сам Путин после своего очередного переизбрания снова отреагировал на действия россиян, которые противостоят его режиму с оружием в руках. Пригрозил их уничтожением и созданием некой "санитарной зоны" на территориях Украины, приграничных с РФ. Что можно сказать о рейде российских добровольцев и реакции на это путинского режима на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Государство РФ ситуацию не контролирует

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает следующим образом:

"Надо признать, что рейд работает. Если сперва казалось, что это продлится от нескольких часов до нескольких дней, как бывало ранее, то теперь констатируем – пошла вторая неделя как путинский режим не может взять ситуацию под контроль. На Белгородщине – так точно ".

Скорее всего, на это банально не хватает силовых ресурсов, которые все брошены против Украины, считает эксперт.

российская власть могла бы понять, что нужно держать большую группировку внутри страны на случай подобных ЧП. Но, то ли она опять расслабилась, то ли такой группировки банально нет", – отмечает Иван Ступак. "Казалось бы, после 2023 года, когда произошло несколько таких рейдов, а также случился недопутч Пригожина

Он обращает внимание, что в отражении рейда РДК и Ко принимают участие российские срочники.

"Кадыровцы смылись, Росгвардия не справляется. То есть, государство РФ ситуацию не контролирует, – констатирует эксперт. – Конечно, нам бы хотелось, что военные силы россиян, выступившие против путинской своры, продолжали освобождать один населенный пункт за другим, а местные жители вливались в данные формирования. При таком раскладе Генштаб страны-агрессора вынужден будет снять, условно, с Купянского или Лиманского направления 5-10 тысяч человек, которых готовили для наступательных действий. И отправить их в Курскую, Брянскую, Белгородскую области, где "фестивалят" правильные россияне".

Когда война переносится на территорию РФ – это очень хорошо

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает действия РДК и других формирований россиян, выступивших с оружием в руках против путинского режима, очень хорошим прецедентом.

Это означает, что Кремль очень обеспокоен ситуацией. Приходится перебрасывать войска на границу с Украиной, концентрировать их там. А это в совокупности с ударами СБУ по нефтянке создает напряжение в РФ", – подчеркивает эксперт. "Война уже физически переносится на территорию РФ. Путин вынужден на это реагировать. Причем, реагировал еще до выборов

Он напоминает, что Путин, придя к власти и фактически лишая россиян прав и свобод, обещал им взамен безопасность. А теперь у них нет ни прав, ни свобод, не безопасности.

"Когда война переносится на территорию РФ – это очень хорошо. Путин ранее заявил, что украинцы якобы хотят оккупировать часть территории России, а потом обменять на оккупированные россиянами территории Украины. Кстати, очень хорошая мысль в тактике ассиметричной войны", – отмечает Тарас Загородний.

Граждане РФ всё более теряют доверие к центральной власти

По мнению эксперта в вопросах национальной безопасности и обороны, участника программы Украина-НАТО Катерины Коваль, ситуация с российскими повстанцами подтверждает, что власть РФ шатка, а ее падение – вопрос времени.

РДК, ЛСР, Сибирский батальон сумели установить контроль над рядом населенных пунктах, наносят удары по тому же Белгороду. Это дает понять, что центральное управление, сосредоточенное в Москве, фактически не работает в тех же приграничных с Украиной регионах. Видят это и граждане РФ. Всё более теряя доверие к центральной власти", – считает Катерина Коваль. "Об этом и данные рейды, и поход вагнеровцев на Москву в июне прошлого года

К сожалению, продолжает она, у подавляющей массы россиян отсутствуют моральные принципы, критическое мышление. Правят инстинкты, превалируют страх, зависть, ненависть.

"Но есть и другие граждане РФ, пусть и малый процент, который с оружием в руках сопротивляется путинскому режиму и всему тому, что его поддерживает, – акцентирует эксперт. – Разрушить империю всегда тяжело. Но российская рухнет – в очередной раз. Уже рушится. В том числе стараниями Украины и ряда граждан самой РФ".

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