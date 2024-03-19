Что показал рейд добровольцев на приграничье РФ: как вынужден реагировать путинский режим

Прошла неделя с начала рейда легиона "Свобода России" (ЛСР), Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона на территории Российской Федерации. Российские повстанцы уверяют, что уничтожили массу живой силы и военной техники путинской армии. А сам Путин после своего очередного переизбрания снова отреагировал на действия россиян, которые противостоят его режиму с оружием в руках. Пригрозил их уничтожением и созданием некой "санитарной зоны" на территориях Украины, приграничных с РФ. Что можно сказать о рейде российских добровольцев и реакции на это путинского режима на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников
Государство РФ ситуацию не контролирует
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает следующим образом:
"Надо признать, что рейд работает. Если сперва казалось, что это продлится от нескольких часов до нескольких дней, как бывало ранее, то теперь констатируем – пошла вторая неделя как путинский режим не может взять ситуацию под контроль. На Белгородщине – так точно
".
Скорее всего, на это банально не хватает силовых ресурсов, которые все брошены против Украины, считает эксперт.
"Казалось бы, после 2023 года, когда произошло несколько таких рейдов, а также случился недопутч Пригожина
, российская власть могла бы понять, что нужно держать большую группировку внутри страны на случай подобных ЧП. Но, то ли она опять расслабилась, то ли такой группировки банально нет", – отмечает Иван Ступак.
Он обращает внимание, что в отражении рейда РДК и Ко принимают участие российские срочники.
"Кадыровцы смылись, Росгвардия не справляется. То есть, государство РФ ситуацию не контролирует, – констатирует эксперт. – Конечно, нам бы хотелось, что военные силы россиян, выступившие против путинской своры, продолжали освобождать один населенный пункт за другим, а местные жители вливались в данные формирования. При таком раскладе Генштаб страны-агрессора вынужден будет снять, условно, с Купянского или Лиманского направления 5-10 тысяч человек, которых готовили для наступательных действий. И отправить их в Курскую, Брянскую, Белгородскую области, где "фестивалят" правильные россияне".
Когда война переносится на территорию РФ – это очень хорошо
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает действия РДК и других формирований россиян, выступивших с оружием в руках против путинского режима, очень хорошим прецедентом.
"Война уже физически переносится на территорию РФ. Путин вынужден на это реагировать. Причем, реагировал еще до выборов
. Это означает, что Кремль очень обеспокоен ситуацией. Приходится перебрасывать войска на границу с Украиной, концентрировать их там. А это в совокупности с ударами СБУ по нефтянке, создает напряжение в РФ", – подчеркивает эксперт.
Он напоминает, что Путин, придя к власти и фактически лишая россиян прав и свобод, обещал им взамен безопасность. А теперь у них нет ни прав, ни свобод, не безопасности.
"Когда война переносится на территорию РФ – это очень хорошо. Путин ранее заявил, что украинцы якобы хотят оккупировать часть территории России, а потом обменять на оккупированные россиянами территории Украины. Кстати, очень хорошая мысль в тактике ассиметричной войны", – отмечает Тарас Загородний.
Граждане РФ всё более теряют доверие к центральной власти
По мнению эксперта в вопросах национальной безопасности и обороны, участника программы Украина-НАТО Катерины Коваль, ситуация с российскими повстанцами подтверждает, что власть РФ шатка, а ее падение – вопрос времени.
"Об этом и данные рейды, и поход вагнеровцев на Москву в июне прошлого года
. РДК, ЛСР, Сибирский батальон сумели установить контроль над рядом населенных пунктах, наносят удары по тому же Белгороду. Это дает понять, что центральное управление, сосредоточенное в Москве, фактически не работает в тех же приграничных с Украиной регионах. Видят это и граждане РФ. Всё более теряя доверие к центральной власти", – считает Катерина Коваль.
К сожалению, продолжает она, у подавляющей массы россиян отсутствуют моральные принципы, критическое мышление. Правят инстинкты, превалируют страх, зависть, ненависть.
"Но есть и другие граждане РФ, пусть и малый процент, который с оружием в руках сопротивляется путинскому режиму и всему тому, что его поддерживает, – акцентирует эксперт. – Разрушить империю всегда тяжело. Но российская рухнет – в очередной раз. Уже рушится. В том числе стараниями Украины и ряда граждан самой РФ".
Читайте также на портале "Комментарии" — на что пойдет Путин после переизбрания: какой поворот может ждать РФ.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.