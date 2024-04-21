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Внезапно стало плохо: российская певица экстренно была госпитализирована

Любовь Успенская находилась в своей квартире, когда ей стало плохо

21 апреля 2024, 22:15 comments1002
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная певица и поклонница Путина, бывшая жительница Киева Любовь Успенская , недавно похваставшаяся только полученным российским паспортом, срочно обратилась к медикам.

Внезапно стало плохо: российская певица экстренно была госпитализирована

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канала Mash, Любовь Успенская обратилась к врачам, потому что почувствовала себя плохо и, как оказалось, имеет проблемы с сердцем.

"Певице резко стало плохо — участилось сердцебиение. Медики приехали на Мосфильмовскую улицу. Сейчас ей оказывают помощь", — сообщает пропагандистское издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский клоун госпитализирован в больницу с инфарктом. Известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице. Об этом пишут российские издания.

Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии. Как говорит его сын Дмитрий, врачи пока не дают никаких прогнозов. Юрия Куклачева прооперировали и оставили в больнице.
  Недавно Куклачев вызвал скандальную ситуацию своими заявлениями по поводу недавнего теракта в подмосковном зале Крокус Сити Холл.

Также "Комментарии" писали о том, что молодая жена путиниста сделала признание о своем здоровье . Молодая жена уже преклонного юмориста-путиниста Евгения Петросяна, одобряющего террористическое вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова страдает неизлечимым заболеванием, которое создает ей проблемы в жизни. У 35-летней Татьяны проблема с венами на ногах.



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