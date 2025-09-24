Война будет продолжаться долго: какое решение готовит Кремль

Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 2026 года. По данным ведомства, это позволит профинансировать военные расходы в четвертом году войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ведомства.

Рубли. Фото: из открытых источников

Минфин заявил, что повышение налогов будет "направлено прежде всего на финансирование обороны и безопасности". Дополнительно предложены новые меры, включая рост налогов для игорного бизнеса.

"Стратегический приоритет – это обеспечение финансовой поддержки потребностей страны в области обороны и безопасности и социальной поддержки семей участников специальной военной операции (так на территории Россию называют войну против Украины, — ред.)", — говорится в заявлении.

В министерстве обратили внимание, что средства, заложенные в бюджет, позволят обеспечивать армию оружием и военной техникой. Дополнительные доходы пойдут на выплату зарплат военным, выплатам их семьям и модернизацию военных предприятий.

Таким образом, повышение налоговой нагрузки в России напрямую связано с продолжением войны. Основные ресурсы будут сосредоточены на армии и военной промышленности.

Владимир Путин на прошлой неделе дал сигнал, что готов к росту отдельных налогов ради покрытия дефицита во время войны.

