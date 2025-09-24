logo_ukra

Війна триватиме довго: яке рішення готує Кремль
Війна триватиме довго: яке рішення готує Кремль

Кремль підвищить податки з росіян для продовження війни

24 вересня 2025, 11:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство фінансів Росії запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% з 2026 року. За даними відомства, це дозволить профінансувати військові витрати у четвертому році війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні відомства.

Війна триватиме довго: яке рішення готує Кремль

Рублі. Фото: з відкритих джерел

Мінфін заявив, що підвищення податків буде "спрямовано насамперед на фінансування оборони та безпеки". Додатково запропоновано нові заходи, зокрема зростання податків для грального бізнесу.

"Стратегічний пріоритет – це забезпечення фінансової підтримки потреб країни в галузі оборони та безпеки та соціальної підтримки сімей учасників спеціальної військової операції (так на території Росії називають війну проти України, — ред.)", — йдеться у заяві.

У міністерстві звернули увагу, що кошти, закладені до бюджету, дозволять забезпечувати армію зброєю та військовою технікою. Додаткові доходи підуть на виплату зарплат військовим, виплатам їхнім сім'ям та модернізацію військових підприємств.

Отже, підвищення податкового навантаження у Росії безпосередньо з продовженням війни. Основні ресурси будуть зосереджені на армії та військовій промисловості.

Володимир Путін минулого тижня дав сигнал, що готовий до зростання окремих податків заради дефіциту під час війни.

Джерело: https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=39932
