Якобы официальный Тегеран в противостоянии с США и Израилем не обращался в Россию за помощью в дополнение к политической поддержке, которую Москва и так оказывает. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"В этом случае никаких обращений с иранской стороны не было, наша последовательная позиция хорошо всем известна и здесь нет никаких изменений", — отметил главный рупор Кремля.

Таким образом, Дмитрий Песков ответил на вопрос, намерена ли Москва оказать Тегерану какую-либо помощь в дополнение к уже высказанной политической поддержке.

По ее словам, операция направлена, прежде всего, на ослабление военных возможностей Тегерана. Среди ключевых задач – уничтожение программы баллистических ракет Ирана, ликвидация его военно-морского присутствия в регионе, нейтрализация связанных с Тегераном террористических группировок и недопущение получения страной ядерного оружия.