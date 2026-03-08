Война в Иране может стать ловушкой для Путина: раскрыты неожиданные последствия для Украины

Конфликт в Иране стал для Кремля сложной дилеммой, считает военный эксперт Карло Масала. С одной стороны, Россия рискует потерять ключевого союзника и поставщика оружия, с другой стороны, получает экономическую выгоду из-за роста цен на энергоносители и отвлечения внимания Запада.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Карло Масала в подкасте RONZHEIMER заявил, что реакция Владимира Путина на нападение на Тегеран была негативной. Москва резко осудила военные действия против Ирана, но прямого вмешательства ждать не стоит.

"Путин любой ценой избегает открытой конфронтации из США. Его главная цель — Украина. Любое вмешательство в войне в Иране спровоцирует жесткую реакцию американского руководства и исключит возможность переговоров по Украине", — пояснил специалист.

Масала подчеркнул, что, несмотря на поставки Ирана систем С-400, их эффективность в реальных боевых условиях оказалась нулевой. По его словам, Израиль и США получили полное преимущество в воздухе. Российские комплексы не сбили ни один западный самолет. Что явилось сокрушительным ударом по репутации РФ как надежного поставщика оружия.

Помимо потери репутации Иран может прекратить поставки боеприпасов для российской армии. По словам Масалы, ранее Москва получила от Тегерана миллионы снарядов, однако теперь Ирану нужно все оружие для собственного выживания, поэтому поток к РФ прекращается.

Однако есть и положительные для Путина факторы. Рост цен на нефть и газ из-за нестабильности на Ближнем Востоке делает российские энергоносители более необходимыми, что позволяет быстро пополнять военный бюджет.

Кроме того, наибольшую угрозу для Украины Масала называет в перенаправлении средств противовоздушной обороны на Ближний Восток. Как объясняет эксперт, то, что идет туда, может отсутствовать в Украине. Чем дольше продлится война в Иране, тем меньше ПВО останется для защиты украинских городов. Также информационный эффект изменяет фокус мировых СМИ. Иран доминирует в заголовках, отодвигая Украину из политического и финансового внимания, что может негативно отразиться на поддержке Киева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что озвучен неожиданный прогноз войны США против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объявил о помощи. Кто поедет на Ближний Восток от Украины.