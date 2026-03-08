logo_ukra

Війна в Ірані може стати пасткою для Путіна: розкрито неочікувані наслідки для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна в Ірані може стати пасткою для Путіна: розкрито неочікувані наслідки для України

Війна в Ірані ставить Кремль в умови втрати союзника та постачання зброї, але дає відволікання уваги Заходу і зростання цін на нафту.

8 березня 2026, 16:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Конфлікт в Ірані став для Кремля складною дилемою, вважає військовий експерт Карло Масала. З одного боку, Росія ризикує втратити ключового союзника та постачальника зброї, з іншого боку отримує економічну вигоду через зростання цін на енергоносії та відволікання уваги Заходу.

Війна в Ірані може стати пасткою для Путіна: розкрито неочікувані наслідки для України

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Карло Масала  в подкасті RONZHEIMER заявив, що реакція Володимира Путіна на напад на Тегеран була негативною. Москва різко засудила військові дії проти Ірану, але прямого втручання очікувати не варто.

"Путін за будь-яку ціну уникає відкритої конфронтації зі США. Його головна мета — Україна. Будь-яке втручання у війні в Ірані спровокує жорстку реакцію американського керівництва і унеможливить переговори щодо України", — пояснив фахівець.

Масала підкреслив, що попри постачання Ірану систем С-400, їх ефективність у реальних бойових умовах виявилася нульовою. За його словами, Ізраїль та США отримали повну перевагу в повітрі. Російські комплекси не збили жодного західного літака. Що стало нищівним ударом по репутації РФ як надійного постачальника зброї.

Крім втрати репутації, Іран може припинити постачання боєприпасів для російської армії. За словами Масали, раніше Москва отримала від Тегерану мільйони снарядів, однак тепер Ірану потрібна вся зброя для власного виживання, тому потік до РФ припиняється.

Проте є й позитивні для Путіна фактори. Зростання цін на нафту та газ через нестабільність на Близькому Сході робить російські енергоносії більш потрібними, що дозволяє швидко поповнювати військовий бюджет.

Крім того, найбільшою загрозою для України Масала називає у перенаправленні засобів протиповітряної оборони на Близький Схід. Як пояснює експерт, те, що йде туди, може бути відсутнім в Україні. Чим довше триватиме війна в Ірані, тим менше ППО залишиться для захисту українських міст. Також інформаційний ефект змінює фокус світових ЗМІ. Іран домінує у заголовках, відсуваючи Україну з політичної та фінансової уваги, що може негативно позначитися на підтримці Києва.

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/carlo-masala-bei-ronzheimer-wem-schadet-der-iran-krieg-mehr-putin-oder-der-ukraine-69ab179910f264d5597768c9
