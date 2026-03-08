"Це налякає Трампа": озвучено несподіваний прогноз щодо війни США проти Ірану

Німецький економічний експерт Яніс Клюге з Німецького інституту міжнародних та безпекових справ (SWP) у Берліні прогнозує, що стрімке зростання цін на нафту після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану може змінити курс американської адміністрації. За словами науковця, саме економічні наслідки на світових ринках енергоресурсів можуть стати ключовим фактором для закінчення бойових дій США проти Ірану.

Яніс Клюге. Фото з відкритих джерел

Яніс Клюге очікує, що президент США Дональд Трамп піде на деескалацію з Іраном через підвищення цін на нафту.

"Прогноз: Ціни на нафту наступного тижня шалено зростуть. Це налякає Трампа. Він об'єднає зусилля та шукатиме певного припинення вогню. Пам'ятайте, що йому насправді байдуже до Ірану, він радше веде війну заради феєрверка та задоволення свого его. Страх щодо цін на нафту посилиться", — вважає Клюге.

Нагадаємо, що після початку операції 28 лютого ф’ючерси на нафту марки Brent досягли 85 доларів за барель, показавши найбільше зростання з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За підсумками останнього тижня Brent подорожчала на 16,4%.

Крім того, ситуацію ускладнює заява міністра енергетики Катару Саада аль-Каабі, який попередив, що країни Перської затоки можуть бути змушені обмежити видобуток нафти протягом декількох днів. Це може підняти ціни до 150 доларів за барель.

