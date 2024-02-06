Возможны ли неожиданности с переизбранием Путина: в чем опасность этих "выборов" для Украины

В РФ 7 февраля Центральная избирательная комиссия должна объявить всех кандидатов на президентские выборы, намеченные на 17 марта. И хоть все понимают, что это будут фактически перевыборы Путина, Кремль, похоже, хочет тотальной победы. Потому ЦИК пытается не допустить к участию в действе Бориса Надеждина, критикующего войну против Украины. О чем на данный момент говорит ситуация с избирательным шоу в стране-агрессоре? Могут ли произойти неожиданности, ломающие путинские планы – как во время выборов, так и вскоре после них? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в России. Фото: из открытых источников

Реализация даже кремлевских проектов вызывает раздражение у "вождя"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует, что реальная выборность власти – то, что принципиально отличает Украину и Россию.

"У нас результаты выборов заранее неизвестны. А в РФ тот же путинский рупор Песков открыто называет выборы дорогостоящей процедурой, которая подтверждает заранее известный результат. А именно – избрание в очередной раз Путина. Соответственно, в России всё зарегулировано. И раньше было, а на фоне широкомасштабной войны — тем более. За попытку как-либо критиковать главного террориста — Путина — можно лишиться работы, свободы и так далее. Соответственно, никакой интриги нет. И никто в таких условиях реальной конкуренции Путину не составит", – поясняет эксперт.

Но дошло до того, продолжает он, что даже реализация собственно кремлевских проектов (каким, по словам Александра Кочеткова, безусловно, является Надеждин, в другой риторике, но поддерживающий агрессию РФ против Украины), могут вызывать раздражение у "вождя". И возможность даже такого теоретического раздражения заставляет ЦИК отказывать подобным кандидатам в регистрации.

"Впрочем, даже, если Надеждина зарегистрируют, это не будет иметь никакого значения. Акцентирую – результат этого представления известен заранее. И пока Россия под Путиным, пока народонаселение это устраивает, война продолжится. По крайней мере, до тех пор, пока мы не победим, либо пока внутри РФ не начнутся серьезные политические процессы (изменение политической системы, распад страны и так далее). А до тех пор нет смысла интересоваться российскими кандидатами на пост главного террориста", – констатирует аналитик.

В середине марта миллионы украинцев принудительно пойдут "голосовать"

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

"Есть в России должность – "Путин", на которой с 1999 года Владимир Путин работает тем же "Путиным". И так как уже в следующем месяце, 17 марта, состоятся очередные псевдовыборы президента РФ, то мы с вами уже знаем их результат. Путин – это пример автократа, диктатора, узурпировавшего власть. Он безраздельно (рокировка с Медведевым – не в счет) руководит Россией почти четверть века! А из истории помним, что любая длительная абсолютная власть развращает".

Вот и путинский режим, отмечает эксперт, сперва уничтожил оппозицию внутри страны, а потом начал агрессивные захватнические войны за ее пределами.

"Путин напал сперва на Грузию в 2008-м, оттяпав часть ее территорий. А потом и на Украину. С 2014 года он кошмарит Донбасс и Крым, а с 24 февраля 2022-го превратил в ад жизни украинцев по всей нашей территории. Путинская (Сурковская, Песковская) пропаганда зомбирует россиян ядом милитаризма, побуждая их убивать и умирать в чужих странах ради властных прихотей главы царя, – акцентирует Светлана Кушнир. – С 1999 года в тоталитарной России фактически нет независимых выборов. Особенно в последнее десятилетие. А то, что называется "выборы" – лишь пропагандистское действо. Его цель – засвидетельствовать верность народу своему вождю. Все эти псевдокандидаты типа Надеждина (и фамилия же красноречивая) с якобы либеральной и антивоенной риторикой — лишь телевизионные актеры в театре имитации демократии в РФ".

По словам эксперта, есть еще один опасный аспект этих "выборов" – незаконным способом Кремль втягивает в свой избирательный фарс миллионы граждан Украины на временно оккупированных территориях.

"В середине марта они принудительно пойдут "голосовать". Думаю, чтобы положить конец путинской диктатуре, которая несет угрозы всему миру, Украине, США, Евросоюзу нужно добиться непризнания международным сообществом перевыборов Путина в 2024 году, – считает Светлана Кушнир. – Тем самым усилиться его статус нерукопожатого, который усугубился после мартовского решения Международного уголовного суда от прошлого года, заклеймившего диктатора как военного преступника ".

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