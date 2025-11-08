Відновлення США ядерних випробувань: Лавров розповів, що чекає Москва від Вашингтона

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва ще не отримувала пояснень заяви президента США Дональда Трампа щодо поновлення Штатами ядерних випробувань.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Сергій Лавров заявив, що Москва поки не отримувала від США жодних пояснень дипломатичними каналами з приводу того, що мав на увазі Трамп, коли сказав про відновлення ядерних випробувань.

"Незрозуміло, чи йшлося про випробування носіїв ядерної зброї, проведення так званих підкритичних випробувань. Або Дональд Трамп справді говорив про намір Вашингтона відновити натуральні ядерні випробування...", – наголосив міністр.

Він додав, що коментарі представників Вашингтона, які потрапляють у публічний простір, свідчать скоріше про те, що єдиного розуміння, що мав на увазі президент США, вони не мають.

