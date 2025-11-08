logo_ukra

Відновлення США ядерних випробувань: Лавров розповів, що чекає Москва від Вашингтона
Відновлення США ядерних випробувань: Лавров розповів, що чекає Москва від Вашингтона

Сергій Лавров заявив, що Росія все ще не отримала пояснень США щодо відновлення ядерних випробувань

8 листопада 2025, 19:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва ще не отримувала пояснень заяви президента США Дональда Трампа щодо поновлення Штатами ядерних випробувань.

Відновлення США ядерних випробувань: Лавров розповів, що чекає Москва від Вашингтона

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Сергій Лавров заявив, що Москва поки не отримувала від США жодних пояснень дипломатичними каналами з приводу того, що мав на увазі Трамп, коли сказав про відновлення ядерних випробувань.

"Незрозуміло, чи йшлося про випробування носіїв ядерної зброї, проведення так званих підкритичних випробувань. Або Дональд Трамп справді говорив про намір Вашингтона відновити натуральні ядерні випробування...", – наголосив міністр.

Він додав, що коментарі представників Вашингтона, які потрапляють у публічний простір, свідчать скоріше про те, що єдиного розуміння, що мав на увазі президент США, вони не мають.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Заході розповіли, чому у Москві заговорили про відставку Лаврова.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін постійно загрожує ядерною зброєю. Натомість через затягування війни проти України Росія має величезну кількість проблем. Чому саме зараз Путін знову активізував ядерну риторику? Чи може втягування РФ у ядерні перегони призвести до того, що Росія повторить сценарій Радянського Союзу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали — ядерні погрози РФ: Марк Рютте розповів, що настав час уже давно зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну.

"Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти і ніколи не можна вести", — зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
