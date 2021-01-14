Возвращение Навального в Россию: чего стоит ожидать от Кремля

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который с конца лета находился на лечении в Германии после отравления в РФ веществом "Новичок" (по оценке экспертов), заявил, что возвращается в Россию уже в воскресенье, 17 января. Как Кремль может отреагировать на это возвращение? Так ли опасен Навальный для путинского режима, как считают некоторые эксперты? Может ли "дело Навального" активизироваться в связи со сменой власти в США? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Алексей Навальный. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Навальный больше не опасен для РФ

Политолог Андрей Мишин считает, что ситуацию можно определить одним словом: "Заигрались".

"Привлекает внимание тот факт, что Алексей Навальный широко анонсировал свое возвращение в Россию, приковав к нему внимание мировой общественности и СМИ. Анонс – это своеобразная "вишенка на торте" многоуровневой политической игры, как на полях внутренне российской "борьбы за наследство Путина", так и на глобальной шахматной доске многополярного мира, – считает Андрей Мишин. – У Навального за последнее 15 лет сменились десятки кураторов или "серых кардиналов" в России, самым известным из которых был Владислав Сурков. Еще с тех пор, когда Алексей Навальный, как, к примеру, в Украине Александр Дубинский, пробовал себя в жанре журналистских расследований в интересах одних кремлевских башен против других. Сейчас интерес к Навальному даже как "социальному громоотводу" внутри РФ значительно поугас. А вот историю с отравлением Навального (возможно мнимым) "новичком", перед уходом на политическую пенсию, эффективно использовала Меркель для расширения маневра в треугольнике "США-ФРГ-РФ", ну и ряд евроатлантических структур".

По словам политолога, речь о расследованиях Bellingcat. И Навального, считает Андрей Мишин, в данном случае многие актеры использовали в темную, играя на ошибках своих оппонентов.

"При этом он перестал быть опасным для путинского режима, вступив на открытый путь сотрудничества с западными спецслужбами. У Кремля и у нынешних "серых кардиналов" Навального нет приемлемого сценария, чтобы выйти из этого тупика. Скорее всего, его "законсервируют" до лучших времен – вне зависимости от местонахождения (в Москве, Берлине или Лондоне). Важно отметить, что "суета вокруг диванного бьюти-блогера" играет роль отвлечения внимания мировой общественности от аннексии Крыма и российско-украинского конфликта на Донбассе", – резюмирует политолог.

Угроза для Путина

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что, скорее всего, возвращение Навального в Россию в нынешних условиях, если таковое произойдет (в чём эксперт сомневается), будет стоить ему свободы или жизни.

"Провал с отравлением Навального Путин, надо полагать, воспринимает как огромное личное поражение. И поэтому, вероятно, будет готов использовать другой шанс, как только он появится. Думаю, наиболее вероятен вариант ареста Навального, если он вдруг действительно рискнет приехать в Россию (уже появилась информация, что он находится в федеральном розыске в РФ с 29 декабря 2020 года). А уже во время ареста с ним может случиться все, что угодно", – считает политэксперт.

По мнению Александра Палия, Навальный – это действительно угроза путинскому режиму.

"У него нет конкуренции, он медиа-раскручен, гораздо более способен к открытым публичным дискуссиям, чем сторонники путинского режима. А главное, он соответствует запросу на "народность" и на "новую перестройку", который сейчас вызревает в России", – считает эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что российские СМИ сообщили о том, что оппозиционера Алексея Навального задержат, когда он вернется на территорию Российской Федерации. Задержание планируется в соответствии с тем, что он объявлен в розыск.

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