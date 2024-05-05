Ее обменяли на российского торговца оружием: американка рассказала об ужасах российской тюрьмы

Двухкратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и баскетболистка национальной сборной США Бриттни Гринер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в хранении картриджей для вейп-устройств с гашишным маслом. Спустя 10 месяцев ее обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута. Теперь Бриттни Гринер рассказала, как это быть в российской тюрьме.

Заключенная в России американка Бриттни Гринер. Фото из открытых источников

После ареста Гринер отправили в следственный изолятор, где у нее конфисковали телефон и разрешили иметь одну небольшую сумку для личных вещей. По словам американки в камере воняло, а туалетом была дыра в полу заполнена фекалиями. Кроме того, в изоляторе была кровать, которая для баскетболистки ростом 206 см оказалась маленькой, что вернуло ей проблемы от старых спортивных травм.

Американку кормили молочной кашей с куском жирной рыбы, от которой Бриттни Гринер становилось плохо. Также в изоляторе не было моющих и гигиенических средств.

"Я никогда не была такой грязной в своей жизни. Я чувствовала себя ужасно", — вспомнила Бриттни Гринер и добавляет, что все это довело ее до суицидальных мыслей.

Каждый раз, когда ее перевозили, сажали в настолько малую клетку, что ей приходилось сидеть боком, а колени прикасались к ее груди.

Гринер, являющаяся лесбийкой, была вынуждена пройти психиатрическую экспертизу во время содержания под стражей. Американка волновалась, что ее могут поместить в "специализированное заведение" через ее ориентацию, а психиатр расспрашивал Гринер о депрессивных мыслях, проблемах с наркотиками и требовал признания.

Находясь под стражей, Гринер познакомилась с бывшей волейболисткой, по имени Алена, которая училась в Лондоне и свободно разговаривала на английском. Женщина переводила американке то, что говорят охранники, другие арестованые и предупреждала об опасностях. Алена сказала Бриттни, что в тюрьме легко заразиться герпесом и инфицироваться ВИЧ. Кроме того, она посоветовала ей избегать медицинских осмотров по этим же причинам.

4 августа 2022 года Бриттни Гринер приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей. В начале ноября ее отправили в колонию в Мордовии, которую, по ее словам, арестанты называли "ж*пой России". Несколько дней семья и адвокаты Гринер не знали, где она.

В колонии Бриттни Гринер выдали короткую форму и отправили в камеру на 20 женщин. Кроме того, в тюрьме один санузел рассчитан на 50 заключенных. В колонии спортсменка работала швеей: шила форму для российской армии. Иногда Гринер добровольно отбрасывала снег и лед вокруг колонии, ведь физическая работа напоминала тренировку. В общей сложности она работала 12-15 часов ежедневно.

2 декабря Гринер перевели в мужскую колонию. В тот же вечер охранник передал ей записку о том, что ее вскоре освободят. Утром американку отправили в комнату проверок. Там был мужчина, который назвал себя врачом и еще семь вооруженных охранников. В комнате Бриттни Гринер приказали полностью раздеться, чтобы они сфотографировали ее со всех сторон. По ее словам, это была "последняя демонстрация тотальной власти и контроля над ее телом" российскими властями.

Затем ее посадили на самолет в Абу-Даби, где обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам.

Вернувшись домой, Бриттни Гринер активно пытается вернуть других иностранцев из российской тюрьмы, в частности Пола Велана и журналиста Эвана Гершковича. Американка рассказала, что не любит проводить время в своей спальне, ведь комната с кроватью напоминает ей тюрьму. Кроме того, у нее появились симптомы посттравматического стрессового расстройства и снятся кошмары, где ее вернули в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заключенный в России американский журналист Эван Гершкович отправил письмо родителям, где рассказал, что делает в российской тюрьме.

Также "Комментарии" писали о фото камеры российской тюрьмы похожей на ту, в которой Алексей Навальный пробыл более 300 дней.