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Врачи рассказали, что показали анализы Навального

Известны результаты обследований российского оппозиционера Алексея Навального

сегодня, 17:48 comments1115
Автор:

Таисия Ерохина

Анализы российского оппозиционера Алексея Навального, которому стало резко плохо на борту самолета в России, не показали наличие ядов. Об этом передает "РИА Новости" со ссылкой на комментарий врачей.

Как сообщили в Минздраве Омской области, в моче Навального найдены алкоголь и кофеин. По словам медиком, наличие каких-либо ядов анализы не показали.

Врачи рассказали, что показали анализы Навального

"Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин, более детальная выписка представлена сопровождающим пациента", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что российские медики передали результаты обследований Навального немецким коллегам.

Отметим, что частный самолет с Навальным и его супругой Юлией прибыл в Германию, а именно в Берлин. Там пострадавшего госпитализировали в клинику "Шарите".

Как сообщалось ранее, Навального перевозят в Германию. Так, российские врачи дали добро на отправку Навального в Германию, но исключают версию об отравлении.


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