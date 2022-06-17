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Все должны знать, что у нас есть: Путин снова упомянул об использовании ядерного оружия

Путин заявил, что Россия не угрожает ядерным оружием, но применит его, если это потребуется

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, что его страна не угрожает ядерным арсеналом, но будет применять его, когда придет тревожная ситуация и нужно будет защищать суверенитет государства. Об этом сообщают "Комментарии" с трансляции проведения Петербургского международного экономического форума.

Все должны знать, что у нас есть: Путин снова упомянул об использовании ядерного оружия

Путин снова упомянул о ядерном оружии (фото из открытых источников)

Российский президент сказал, что слышал риторику государств о возможном применении РФ ядерного вооружения. Путин придерживается мнения, что именно такие заявления имеют место, потому что так высказываются политики этих государств.

"А мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только ответим, они цепляются за это и говорят, что вот Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета", — резюмировал российский президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин отреагировал на информацию о своей смерти. Стала известна реакция президента Российской Федерации Владимира Путина на слухи о якобы его смерти. Отвечая на это, Путин привел цитату писателя из США Марка Твена. Важно, что эту известную фразу американский писатель использовал при своей жизни более 120 лет назад, переписываясь с представителями газеты New York Journal.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин наконец-то признал, что в стране экономические проблемы и отреагировал на санкции против российских олигархов. Путин признал, что санкции Запада плохо повлияли на экономику россии. Он пожаловался, что многие технологические решения для России оказались недоступными.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Nfjw3BeeHs&ab_channel=videomix3de
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