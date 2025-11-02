logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Все изменилось: в Кремле заявили, что не видят нужды во встрече Трампа и Путина

Дмитрий Песков заявил, что пока нет нужды во встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

2 ноября 2025, 11:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле заявили, что пока не видят необходимости встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил спикер российского руководителя Дмитрий Песков в комментарии агентству ТАСС.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между лидерами США и РФ может состояться, однако представитель Путина отметил, что для Москвы она не ко времени из-за новых условий.

"Гипотетически размышляя, она (встреча) возможна, но на данный момент в ней нет нужды. На данный момент есть необходимость очень тщательной работы над деталями проблемы урегулирования", — сказал Песков, намекая на сложность процесса переговоров по войне в Украине.

Заявление Пескова прозвучало на фоне срыва возможной встречи между Трампом и Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. Президент США ранее сообщил, что передумал участвовать в саммите, отметив, что разочарован темпами переговоров с Россией.

В Кремле пытались сохранить оптимистический тон. Путин, комментируя слова Трампа об отмене встречи, сказал, что она может быть "перенесена" на другую дату, не уточнив деталей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в окружении Дональда Трампа лидерство взяла "партия войны", которая будет настаивать на жесткой позиции России и усилении помощи Украине.

Также "Комментарии" писали, что после срыва переговоров с США Путин снова заговорил о ядерном оружии, пытаясь демонстрировать силу Кремля. Однако Трамп не уклоняется от угроз и напомнил российскому диктатору, что у берегов РФ находится американская подлодка.




