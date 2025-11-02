logo_ukra

В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни": що це означає для України

Дипломат Омелян пояснив, що у оточенні Дональда Трампа лідерство взяла "партія війни", яка наполягатиме на жорсткій позиції щодо Росії та посиленні допомоги Україні.

2 листопада 2025, 09:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Дипломат Володимир Омелян прокоментував ситуацію в США щодо України, звернувши увагу на нові тенденції у зовнішньополітичному оточенні Дональда Трампа. За його словами, у нинішньому колі радників і союзників Трампа лідерство взяла так звана "партія війни", яка наполягатиме на жорсткій позиції щодо Росії.

В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни": що це означає для України

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Володимир Омелян в ефірі "Еспресо" зауважив, що Трампу важливо до виборів у Конгрес у 2026 році продемонструвати виборцям, що він або зупинив війну, або домігся перемоги над Росією.

"Зараз йде дуже складна геополітична гра. Ми бачимо поступове зближення позицій США та Китаю. Вони взяли тайм-аут на рік, щоби виробити стратегію. Трамп вже входить у стратегію виборів до Конгресу. Йому важливо провести значні зміни по українському питанню, щоб це продати своїм виборцям", — зазначив дипломат.

Омелян також підкреслив, що посилення американського військового компоненту є важливим для стримування російської агресії. 

"Якщо буде посилений військовий компонент, бо є серйозні питання щодо фінансування та поставок зброї, маємо доволі непогані шанси зупиняти Росію, попри критичну ситуацію на окремих ділянках фронту. Російська армія не досягає необхідних результатів, це також певна криза для Кремля", — пояснив дипломат.

Згідно з його оцінкою, позиція Трампа і "партії війни" у Вашингтоні може визначити рівень підтримки України у найближчі півтора року та вплинути на хід війни з Росією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін назвав особливість, через яку Росія постійно шукає війни.

Також "Коментарі" писали, чому Путін саме зараз погрожує ядерною зброєю. Як це впливає на позицію Трампа.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
