В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни": що це означає для України

Дипломат Володимир Омелян прокоментував ситуацію в США щодо України, звернувши увагу на нові тенденції у зовнішньополітичному оточенні Дональда Трампа. За його словами, у нинішньому колі радників і союзників Трампа лідерство взяла так звана "партія війни", яка наполягатиме на жорсткій позиції щодо Росії.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Володимир Омелян в ефірі "Еспресо" зауважив, що Трампу важливо до виборів у Конгрес у 2026 році продемонструвати виборцям, що він або зупинив війну, або домігся перемоги над Росією.
Омелян також підкреслив, що посилення американського військового компоненту є важливим для стримування російської агресії.
Згідно з його оцінкою, позиція Трампа і "партії війни" у Вашингтоні може визначити рівень підтримки України у найближчі півтора року та вплинути на хід війни з Росією.
