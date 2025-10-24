Все сорвалось: почему Путина очень плохое настроение после отмены саммита в Будапеште

Новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти" вышел комментировать сам Путин. Говорил, что "ничего страшного", но при этом "на Россию давят", а "мировой энергобаланс – ломается". Об этом рассказал журналист и блогер Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Блогер отмечает, также было видно, что Путин все еще переживает насчет "Томагавков" и обещает "ошеломительный" ответ на их применение. Очередная "красная линия", так сказать.

"Но в целом у Путина очень плохое настроение. Особенно сильно он расстроен из-за. Он явно хотел еще раз встретиться с Трампом, и раздосадован, что все сорвалось", – считает Иван Яковина.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Кремля во время своего нового спича принялся рассказывать, почему с Трампом ничего не вышло. По его словам, встреча с Трампом в Будапеште не отменена, а, скорее всего, перенесена.

Владимир Путин попытался рассказать, почему Трамп в этот раз не повелся себя на его трюк.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рассуждая о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они являются "тяжелыми" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".

Дональд Трамп также пояснил, что решение о санкциях "назрело давно" и является частью его более широкой стратегии по завершению войн в мире.