Все сорвалось: почему Путина очень плохое настроение после отмены саммита в Будапеште

Кравцев Сергей
Новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти" вышел комментировать сам Путин. Говорил, что "ничего страшного", но при этом "на Россию давят", а "мировой энергобаланс – ломается". Об этом рассказал журналист и блогер Иван Яковина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Блогер отмечает, также было видно, что Путин все еще переживает насчет "Томагавков" и обещает "ошеломительный" ответ на их применение. Очередная "красная линия", так сказать.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Кремля во время своего нового спича принялся рассказывать, почему с Трампом ничего не вышло. По его словам, встреча с Трампом в Будапеште не отменена, а, скорее всего, перенесена.
Владимир Путин попытался рассказать, почему Трамп в этот раз не повелся себя на его трюк.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.
Рассуждая о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они являются "тяжелыми" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".