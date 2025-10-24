Все зірвалося: чому Путіна дуже поганий настрій після скасування саміту у Будапешті

Нові санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти" вийшов коментувати сам Путін. Говорив, що "нічого страшного", але при цьому "на Росію тиснуть", а "світовий енергобаланс – ламається". Про це розповів журналіст та блогер Іван Яковіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Блогер зазначає, також було видно, що Путін все ще переживає щодо "Томагавків" та обіцяє "приголомшливу" відповідь на їх застосування. Ще одна "червона лінія", так би мовити.

"Але загалом у Путіна дуже поганий настрій. Особливо сильно він засмучений через. Він явно хотів ще раз зустрітися з Трампом, і роздратований, що все зірвалося", – вважає Іван Яковіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава Кремля під час свого нового спічу почав розповідати, чому з Трампом нічого не вийшло. За його словами, зустріч із Трампом у Будапешті не скасовано, а, швидше за все, перенесено.

Володимир Путін спробував розповісти, чому Трамп цього разу не повівся на його трюк.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".

Дональд Трамп також пояснив, що рішення про санкції "назріло давно" і є частиною його ширшої стратегії щодо завершення воєн у світі.