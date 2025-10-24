Все зірвалося: чому Путіна дуже поганий настрій після скасування саміту у Будапешті

Рубрики
Нові санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти" вийшов коментувати сам Путін. Говорив, що "нічого страшного", але при цьому "на Росію тиснуть", а "світовий енергобаланс – ламається". Про це розповів журналіст та блогер Іван Яковіна.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Блогер зазначає, також було видно, що Путін все ще переживає щодо "Томагавків" та обіцяє "приголомшливу" відповідь на їх застосування. Ще одна "червона лінія", так би мовити.
Читайте також на порталі "Коментарі" — глава Кремля під час свого нового спічу почав розповідати, чому з Трампом нічого не вийшло. За його словами, зустріч із Трампом у Будапешті не скасовано, а, швидше за все, перенесено.
Володимир Путін спробував розповісти, чому Трамп цього разу не повівся на його трюк.
Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.
Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".