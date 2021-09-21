Выборы в Госдуму РФ: как может дальше действовать Путин

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ. С учетом одномандатных округов, ЕР получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов). Также заметно набрала, по сравнению с прошлыми выборами, КПРФ.

Выборы - фото из открытых источников

О чем говорит итог выборов, к которым активно привлекали жителей оккупированных Крыма и ОРДЛО? Как может дальше действовать Путин на внешней и внутренней арене? На эти вопросы постарались ответить эксперты для издания "Комментарии-Украина".





Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан уверен, что ничего сенсационного в опубликованных результатах выборов в России нет. "Во-первых, задолго до выборов оппозиционный спектр был зачищен властью и у избирателей был выбор между плохим и еще худшим. Во-вторых, так называемые оппозиционные партии и кандидаты не смогли договориться между собой и не выступили единым консолидированным фронтом против ставленников от власти. Яркий пример — Кунцевский округ г.Москвы, на котором известный черный глашатай Кремля, патологичный врун и украинофоб Евгений Попов победил Михаила Лобанова от КПРФ который был кандидатом от "Умного голосования", с разрывом в менее 4% голосов. При этом в случае, если бы кандидат от партии "Яблоко" Кирилл Гончаров и другие не провластные кандидаты снялись в пользу Лобанова, протащить Попова властям не удалось бы, даже увеличив масштабы фальсификаций. В третьих, определяющую роль сыграли голоса, полученные путем так называемого электронного голосования", – отмечает Вадим Трюхан.





По его словам, тот же Лобанов опережал Попова, но результаты электронного голосования перевернули всё с ног на голову.

"Аномальный рост голосов за кандидатов от власти именно по электронному голосованию вызывает справедливые вопросы относительно его объективности. Ну а то, что на этот раз выборы без наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ свидетельствует о том, что российские власти были абсолютно не уверены в исходе выборов, и постарались сделать всё, чтобы развязать себе руки для достижения главной цели — наличия подконтрольного Кремлю конституционного большинства в парламенте", – акцентирует Вадим Трюхан.





Он уверен, что отсутствие международных наблюдателей, трёхдневное голосование, электронное голосование, а также привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, ставят под сомнение легитимность результатов выборов, а также легитимность ГосДумы как высшего органа законодательной власти в РФ.





"Изменится ли политика Путина? Вряд ли. Как и ранее, за редким исключение, в парламенте будет слышен хор голосов в поддержку действий Кремля, – прогнозирует эксперт. – Причем, не зависимо от того, будет идти речь об агрессии против Украины, вмешательство во внутренние дела очередного иностранного государства, дальнейшем закручивании гаек внутри России или о каких-либо иных вопросах" Вадим Трюхан считает, что не стоит удивляться некоторому росту поддержки КПРФ.





"Это так называемая назначенная Кремлем, "реестровая оппозиция", которой разрешено иногда критиковать некоторые действия власти, не отклоняясь от генеральной линии на продвижение идей "русского мира" во вне. Очагом сопротивления Путинизму коммунисты не станут. Их удел — лизать руку хозяина, коим у них числится Владимир Путин, иногда слегка ее покусывая", – резюмирует эксперт.





Напомним, по словам командующего Объединенных сил ВСУ, генерала-лейтенанта Сергея Наева, Россия способна в любое удобное для нее время перейти в наступление на юге нашего государства. По состоянию на сегодня, по его утверждению, признаки наступления отсутствуют.





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