"Выполнил желание Путина": президент РФ наградил российского чиновника после смерти Навального

Через три дня после внезапной смерти Навального в российской колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Путин присвоил первому заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерию Боярыневу специальное звание генерал-полковника. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте российского правительства.



Путин наградил Валерия Бояринева. Фото из открытых источников

Валерий Бояринев получил уникальную награду из рук Владимира Путина. Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России наградили лишь через три дня после внезапной смерти Алексея Навального.

Общественный гуманитарный проект Gulagu.net, созданный правозащитником Владимиром Осечкиным в России, отреагировал на назначение Валерию Боярыневу нового звания. По их словам, Бояринев "исполнил желание Путина", которое заключалось в физическом устранении главного политического оппонента президента России.

Кроме того, под руководством Валерия Бояринева, по информации Gulagu.net, происходили пытки украинских военнопленных.

"Под наблюдением Бояринева были замучены сотни украинских военнопленных, многих из них заставили признаться в геноциде и расстреле мирного населения", – пишет Gulagu.net.

Валерий Бояринев родился 2 сентября 1970 года в городе Березовка на территории Красноярского края России. В 2002 году Бояринев получил дополнительное образование, окончив Академию управления МВД России. В 2005-2010 годах занимал должность заместителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю. Затем был переведен в Москву и назначен начальником отдела организации деятельности тюрем и следственных изоляторов. Указом Владимира Путина от 8 июня 2015 года чиновник вступил на должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. В июле 2022 года назначен первым заместителем директора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России произошла очередная загадочная смерть чиновника и бизнесмена, связанного с кремлевскими властями.

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