Взрывы в России: Москва жалуется на ежедневные атаки украинских дронов в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в России: Москва жалуется на ежедневные атаки украинских дронов в 2026 году

Россия утверждает, что Украина каждый день атакует Москву беспилотниками в 2026 году.

5 января 2026, 07:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия жалуется на резкий рост атак украинских беспилотников по Москве и Подмосковью в начале 2026 года. По утверждению Министерства обороны РФ, с нового года российская столица терпит удары дронами практически каждый день, что в Москве называют новым этапом эскалации войны.

Взрывы в России: Москва жалуется на ежедневные атаки украинских дронов в 2026 году

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По официальным данным Минобороны РФ, только к полуночи воскресенья системы противовоздушной обороны сбили 57 беспилотников над Московской областью. Всего за тот же период над территорией России было якобы перехвачено 437 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о многочисленных перехватах в 2026 году, не уточняя последствий.

Россия обычно сообщает лишь о том, сколько беспилотников они сбили, а не о том, сколько их запустила Украина. Российские власти признают, что нынешняя динамика отличается от предыдущих лет, когда удары по Москве были единичными. Теперь же атаки выглядят как почти регулярная кампания давления.

Украина официально не комментировала эти заявления. В то же время в Киеве неоднократно отмечали, что удары дальнобойными беспилотниками направлены на нарушение военной логистики, энергетической инфраструктуры и увеличение стоимости войны для России. Украинская сторона также рассматривает такие действия, как ответ на постоянные ракетные и дроновые атаки по украинским городам.

Из-за угрозы атак российская авиационная служба "Росавиация" сообщает о временных закрытиях московских аэропортов и других аэропортов по стране. По подсчетам российских государственных агентств, только за последнюю неделю ПВО РФ якобы перехватило более 1500 украинских дронов над территорией России и оккупированным Крымом.

Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-targets-moscow-daily-with-drones-this-year-russia-says-apparent-2026-01-04/
