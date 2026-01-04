Путін потрапив у пастку: 2026 рік поставить диктатора перед ризикованим вибором

2026 рік поставить російського диктатора Володимира Путіна перед вибором, у якому жоден сценарій більше не гарантує стабільності. Про це пише експерт із питань російської безпеки Марк Галеотті у колонці The Sunday Times. На його думку, Кремль опинився у стратегічній пастці між продовженням війни та спробами домовитися про мир, коли обидва шляхи несуть серйозні загрози режиму.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Марк Галеотті звертає увагу на показово обережне новорічне звернення Путіна, позбавлене сильних обіцянок чи радикальних заяв. На думку аналітика, це свідчить про небажання очільника Кремля брати на себе зобов’язання напередодні року, який може принести як умовну угоду щодо України, так і внутрішні потрясіння.

Попри повільний і кривавий характер наступу, Росія нарощує контроль над окупованими територіями. Російська армія адаптувалася до сучасної війни, активно використовуючи дрони, керовані авіабомби та тактику дрібних проривів. Це підживлює переконання Кремля, що продовження війни все ще може принести бажаний результат.

Однак у Росії загострюються внутрішні проблеми. Економічне виснаження ускладнює набір добровольців, а перехід до масового залучення строковиків чи резервістів напередодні виборів до Держдуми у 2026 році несе політичні ризики.

За словами Галеотті, Кремль підлаштує вибори під себе, однак чим очевиднішою буде фальсифікація результатів, тим вищою стає загроза протестів. Як приклад аналітик вказує на події 2011–2013 років.

Інший варіант, а саме спроба зробити ставку на переговори, також виглядає непевним. Оглядач вказує, що у Москві визнають, що тимчасове зближення з адміністрацією Дональда Трампа не гарантує стратегічної угоди, а Україна без надійних гарантій безпеки навряд чи погодиться на територіальні поступки.

У підсумку, як вважає Галеотті, головна проблема Путіна у його власній обережності. За його словами, у 2026 році російському диктатору доведеться обрати не найвигідніший, а найменш небезпечний шлях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що сталися дві події у світі, які можуть затягнути зашморг на шиї Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Трамп розповів, що насправді думає про Путіна та війну в Україні.