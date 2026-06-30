"Яндекс" срочно стер с карт дворец Путина: там живет его любовница и дети (ФОТО)

Российский сервис "Яндекс.Карты" размыл спутниковые снимки одной из ключевых резиденций Владимира Путина на Валдае. Речь идет о территории площадью около 3,3 кв. км вблизи населенных пунктов Длинные Бороды и Рощино, теперь полностью скрыта от детального просмотра российским сервисом.

Дворец Путина на Валдае заблюрили на "Яндекс.Картах"

Как пишет "Агентство", соседние районы вблизи резиденции Путина на Валдае остаются доступными в обычном качестве, что лишь подчеркивает избирательность такой "маскировки". Другие известные объекты, связанные с российским руководством, в том числе резиденция российского диктатора в Ново-Огарево, комплекс "Бочаров Ручей" в Сочи и "дворец Путина" в Геленджике, остаются открытыми на картах.

"Яндекс" размыл валдайскую резиденцию Путина на спутниковых снимках

По данным источников, решение об ограничении детализации территории связано с ростом угрозы ударов беспилотников. После серии атак вблизи Новгородской области российские власти начали воспринимать риски для валдайской резиденции как реальные.

После этого инцидента, по утверждению западных разведок, Путин стал реже появляться на Валдае, а Федеральная служба охраны существенно усилила меры безопасности.

В частности, вблизи объекта появились большие антидроновые конструкции, включая сетки над логистическими площадками в нескольких километрах от резиденции. Эти системы могут быть направлены не только на защиту инфраструктуры, но и на предотвращение запуска дронов из транспортных средств.

Что известно о резиденции на Валдае

Валдайский комплекс считается одним из самых защищенных и любимых мест российского лидера. По данным расследователей, на территории расположены несколько зданий, в том числе жилой дом, бани, ресторанные зоны, церковь, китайский павильон, а также отдельные частные постройки.

По данным "Проекта", Путин и его любовница Алина Кабаева с двумя сыновьями, оформленными в документах как Иван и Владимир Спиридоновы, проводят значительную часть времени на валдайской резиденции.

Как отмечает "Агентство", сокрытие чувствительных объектов на российских картах — не новая практика. "Яндекс" уже размывал военные базы, а затем по решению судов начал скрывать и другие стратегические объекты после ударов по инфраструктуре. В частности, с карт исчезли или были размыты отдельные нефтеперерабатывающие заводы и объекты силовых структур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин испугался нешуточно: что построили возле его резиденции на Валдае.

Также "Комментарии" писали, что суперяхту Путина в сопровождении военных судов заметили у Дании.