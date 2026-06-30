"Яндекс" терміново стер з карт палац Путіна: там живе його коханка та діти (ФОТО)

Російський сервіс "Яндекс.Карти" розмив супутникові знімки однієї з ключових резиденцій Володимира Путіна на Валдаї. Йдеться про територію площею близько 3,3 кв. км поблизу населених пунктів Довгі Бороди та Рощино, яка тепер повністю прихована від детального перегляду російським сервісом.

Палац Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах"

Як пише "Агентство", сусідні райони поблизу резиденції Путіна на Валдаї залишаються доступними у звичайній якості, що лише підкреслює вибірковість такого "маскування". Інші відомі об’єкти, пов’язані з російським керівництвом, зокрема резиденція російського диктатора в Ново-Огарьово, комплекс "Бочаров Ручей" у Сочі та "палац Путіна" в Геленджику, наразі залишаються відкритими на картах.

"Яндекс" розмив валдайську резиденцію Путіна на супутникових знімках

За даними джерел, рішення про обмеження деталізації території пов’язане зі зростанням загрози ударів безпілотників. Після серії атак поблизу Новгородської області російська влада почала сприймати ризики для валдайської резиденції як реальні.

Після цього інциденту, як стверджують західні розвідки, Путін став рідше з’являтися на Валдаї, а Федеральна служба охорони суттєво посилила заходи безпеки.

Зокрема, поблизу об’єкта з’явилися великі антидронові конструкції, включно з сітками над логістичними майданчиками за кілька кілометрів від резиденції. Ці системи можуть бути спрямовані не лише на захист інфраструктури, а й на унеможливлення запуску дронів із транспортних засобів.

Що відомо про резиденцію на Валдаї

Валдайський комплекс вважається одним з найзахищеніших та найулюбленіших місць російського лідера. За даними розслідувачів, на території розташовані кілька будівель, зокрема житловий будинок, лазні, ресторанні зони, церква, китайський павільйон, а також окремі приватні споруди.

За даними "Проєкту", Путін і його коханка Аліна Кабаєва з двома синами, які оформлені в документах як Іван і Володимир Спиридонови, проводять значну частину часу на валдайській резиденції.

Як зауважує "Агентство", приховування чутливих об’єктів на російських картах — не нова практика. "Яндекс" уже розмивав військові бази, а згодом за рішенням судів почав приховувати й інші стратегічні об’єкти після ударів по інфраструктурі. Зокрема, з карт зникли або були розмиті окремі нафтопереробні заводи та об’єкти силових структур.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін перелякався не на жарт: що збудували біля його резиденції на Валдаї.

Також "Коментарі" писали, що суперяхту Путіна у супроводі військових суден помітили біля Данії.