Япония требует от России вернуть свои оккупированные территории

Правительство Японии раскритиковали действия Российской Федерации из-за "незаконной оккупации" ее территории вблизи острова Хоккайдо. Такую формулировку японцы использовали впервые. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на японское издание Kyodo News.

Премьер-министр Японии Суга Йосихиде. Фото из открытых источников

Из-за захваченных во времена Советского Союза территории между Японией и СССР не было подписано мирное соглашение. В последние годы страны пытались урегулировать свои территориальные споры, однако из-за российской агрессии японское правительство отвергло такую идею. Япония провела ежегодное мероприятие, на котором требовала от Российской Федерации вернуть свои территории.

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"Это совершенно неприемлемо, что Северные территории до сих пор не возвращены после незаконной оккупации Советским Союзом 77 лет назад", — говорится в заявлении, принятом во время мероприятия в Токио, относительно островов, которые Россия называет Южными Курилами.

Кроме правительства в мероприятии приняли участие общественные организации, активисты и небезразличное население, выступившее с призывами вернуть Курильские острова Японии.

Япония обвиняет СССР и Россию в том, что Советский Союз захватил несколько ее территорий во время Второй мировой войны. Россия утверждает, что ее действия были законными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль обвинил американского посла в Москве в распространении фейковых новостей о войне в Украине. МИД РФ угрожает выслать американского представителя из страны.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия планировала нападение на Японию перед вторжением в Украину, однако решила, что украинские земли ей будет легче захватить.