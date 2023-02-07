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Япония требует от России вернуть свои оккупированные территории

Япония требует в Российской Федерации вернуть ее территории, находящиеся под оккупацией более 70 лет.

сегодня, 18:53
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Автор:

Slava Kot

Правительство Японии раскритиковали действия Российской Федерации из-за "незаконной оккупации" ее территории вблизи острова Хоккайдо. Такую формулировку японцы использовали впервые. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на японское издание Kyodo News.

Япония требует от России вернуть свои оккупированные территории

Премьер-министр Японии Суга Йосихиде. Фото из открытых источников

Из-за захваченных во времена Советского Союза территории между Японией и СССР не было подписано мирное соглашение. В последние годы страны пытались урегулировать свои территориальные споры, однако из-за российской агрессии японское правительство отвергло такую идею. Япония провела ежегодное мероприятие, на котором требовала от Российской Федерации вернуть свои территории.


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"Это совершенно неприемлемо, что Северные территории до сих пор не возвращены после незаконной оккупации Советским Союзом 77 лет назад", — говорится в заявлении, принятом во время мероприятия в Токио, относительно островов, которые Россия называет Южными Курилами.

Кроме правительства в мероприятии приняли участие общественные организации, активисты и небезразличное население, выступившее с призывами вернуть Курильские острова Японии.

Япония обвиняет СССР и Россию в том, что Советский Союз захватил несколько ее территорий во время Второй мировой войны. Россия утверждает, что ее действия были законными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль обвинил американского посла в Москве в распространении фейковых новостей о войне в Украине. МИД РФ угрожает выслать американского представителя из страны.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия планировала нападение на Японию перед вторжением в Украину, однако решила, что украинские земли ей будет легче захватить.



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2023/02/ce107e6fb50d-japan-raps-russias-illegal-occupation-of-disputed-islets-in-rally.html
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