Российскую пенсионерку оштрафовали по доносу подруг, потому что сказала, что Зеленский — симпатичный. Щербинский районный суд Москвы оштрафовал 70-летнюю Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей за "дискредитацию армии РФ" Об этом информируют местные паблики, пишут "Комментарии".



Комплимент в адрес Президента Украины обернулся россиянке штрафом

Во время обеда в одном из санаториев РФ женщина сказала, что "Зеленский – хороший парень с чувством юмора и все раньше смеялись над его шутками". За эти слова сразу три человека, как подруги сидевшие за одним обеденным столом, написали донос в полицию, и впоследствии к женщине пришли уполномоченные лица. Ее судили и назначили штраф за дискредитацию армии РФ.

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Напомним, "Комментарии" писали, что недоверие друг к другу стимулируется властями России, ведь тогда ликвидируется способность населения к организованному протесту. Проводить прямые аналогии с доносами 1930-х годов не стоит: тогда оно было продиктовано преимущественно материальными, как вариант, карьерными причинами, сейчас массовым явлением стали доносчики "от всего сердца".

Как писали "Комментарии", что Кремль вплотную приблизился к внедрению в России официальной идеологии. Вероятнее всего, она будет содержать "путинскую триаду": суверенитет – консерватизм – патриотизм, с добавлением еще нескольких позиций, например, идеализм/мессианизм или соборность/общность. Скорее всего, идеология не будет иметь собственное название и не будет закреплена в законодательстве. Однако если курс "Основ российской государственности" станет обязательным в вузах, принципиального отличия от преподавания марксизма-ленинизма в советские сутки не будет наблюдаться.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин задумал две войны. А еще Путин ведет закулисную войну – опасную для Запада.

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