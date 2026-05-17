Заговор элит против Путина: почему в Кремле нарастает тревожность

Slava Kot
Среди российской элиты усиливается напряжение, а позиции Владимира Путина все чаще рассматривают через призму внутренних рисков для его власти. Об этом заявил британский полковник в отставке Хэмиш де Бретон-Гордон, указывая на возможность заговора против российского диктатора.
Российский диктатор Владимир Путин.
Хэмиш де Бретон-Гордон в комментарии "24 канала" заявил, что российский лидер все больше опасается не только внешних угроз, но и потенциального удара со стороны ближайшего оцепления. По его словам, это объясняет ужесточение мер безопасности в резиденциях Путина, где даже доступ с мобильными телефонами ограничен.
Отдельным фактором Бретон-Гордон называет изменение характера современной войны. Украина демонстрирует способность наносить удары на значительную глубину территории РФ, в том числе до 1500 километров, что делает даже столицу РФ уязвимой для атак. Кроме того, Путина беспокоит опыт ликвидаций чиновников на Ближнем Востоке и вероятное присутствие западной разведки в украинских операциях.
Как следствие, Бретон-Гордон считает, что режим Путина в РФ могут свергнуть российские элиты и попытаться занять место диктатора.
