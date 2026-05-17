Заговор элит против Путина: почему в Кремле нарастает тревожность

Среди российской элиты усиливается напряжение, а позиции Владимира Путина все чаще рассматривают через призму внутренних рисков для его власти. Об этом заявил британский полковник в отставке Хэмиш де Бретон-Гордон, указывая на возможность заговора против российского диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин.

Хэмиш де Бретон-Гордон в комментарии "24 канала" заявил, что российский лидер все больше опасается не только внешних угроз, но и потенциального удара со стороны ближайшего оцепления. По его словам, это объясняет ужесточение мер безопасности в резиденциях Путина, где даже доступ с мобильными телефонами ограничен.

"Российские элиты в значительной степени полагались на нефть и газ как на основной источник дохода. Но из-за санкций против российских танкеров и из-за того, что Украина уничтожила немалую часть инфраструктуры и нефтяной отрасли, Владимир Путин больше не получает достаточного дохода. И люди действительно начинают волноваться", — сказал британский полковник.

Отдельным фактором Бретон-Гордон называет изменение характера современной войны. Украина демонстрирует способность наносить удары на значительную глубину территории РФ, в том числе до 1500 километров, что делает даже столицу РФ уязвимой для атак. Кроме того, Путина беспокоит опыт ликвидаций чиновников на Ближнем Востоке и вероятное присутствие западной разведки в украинских операциях.

Как следствие, Бретон-Гордон считает, что режим Путина в РФ могут свергнуть российские элиты и попытаться занять место диктатора.

"В то же время существуют близкие к Путину люди, которые хотели бы занять его место. И если появится такая возможность, учитывая текущую ситуацию и ухудшение состояния Путина, я бы этому не удивился", — добавил Бретон-Гордон.

