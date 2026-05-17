Змова еліт проти Путіна: чому в Кремлі наростає тривожність

Серед російської еліти посилюється напруження, а позиції Володимира Путіна дедалі частіше розглядають крізь призму внутрішніх ризиків для його влади. Про це заявив британський полковник у відставці Геміш де Бретон-Гордон, вказуючи на можливість змови проти російського диктатора.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Геміш де Бретон-Гордон в коментарі "24 каналу" заявив, що російський лідер дедалі більше остерігається не лише зовнішніх загроз, але й потенційного удару з боку найближчого оточення. За його словами, це пояснює посилення заходів безпеки в резиденціях Путіна, де навіть доступ із мобільними телефонами обмежений.

"Російські еліти значною мірою покладалися на нафту та газ як на основне джерело доходу. Але через санкції проти російських танкерів і через те, що Україна знищила чималу частину інфраструктури та нафтової галузі, Володимир Путін більше не отримує достатнього доходу. І люди дійсно починають хвилюватися", — сказав британський полковник.

Окремим фактором Бретон-Гордон називає зміну характеру сучасної війни. Україна демонструє здатність завдавати ударів на значну глибину території РФ, зокрема до 1500 кілометрів, що робить навіть столицю РФ вразливою для атак. Крім того Путіна непокоїть досвід ліквідацій високопосадовців на Близькому Сході та ймовірна присутність західної розвідки в українських операціях.

Як наслідок, Бретон-Гордон вважає, що режим Путіна в РФ можуть повалити російські еліти та спробувати зайняти місце диктатора.

"Водночас існують близькі до Путіна люди, які хотіли б зайняти його місце. І якщо з’явиться така можливість, з огляду на поточну ситуацію та погіршення стану Путіна, то я б цьому не здивувався", – додав Бретон-Гордон.

