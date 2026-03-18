Захарова цинично набросилась на США, но забыла, что делает Россия

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с критикой военных действий США и Израиля против Ирана, заявив, что удары по энергетическим объектам могут привести к масштабному загрязнению окружающей среды.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге заявила, что бомбардировки оставляют после себя огромное количество отходов и разрушений, которые могут иметь длительные экологические последствия.

"Агрессия вооруженных сил Израиля и США против Ирана, их удары по энергетическим объектам приводят к загрязнению окружающей среды", – сказала Захарова.

Спикер МИД РФ перечислила факторы, которые могут повлиять на окружающую среду из-за военных действий.

"Слой из продуктов взрывов, горения нефти, уничтоженной военной техники, боеприпасов, бытовых отходов, строительного мусора, химикатов, покрышек, биомассы, разлагающейся канализационных вод приведет к беспрецедентному выбросу парниковых газов, повышению уровня загрязнения почвы, грунтовых вод, прибрежной морской акватории не только Ирана, как наверняка считают недоброжелатели, но и всего региона, а затем это выйдет за пределы региона", — добавила Захарова.

В то же время, российская дипломатка не вспомнила об экологических последствиях войны, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. По данным Министерства экономики Украины, общий ущерб окружающей среде от боевых действий оценивается почти в 6,4 триллиона гривен.

В частности, примерно 1,34 трлн гривен составляют потери из-за загрязнения почв и засорения земель после ракетно-бомбовых ударов. Еще 1,15 трлн гривен – это вред от загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения. Отдельно оцениваются 120 млрд гривен ущерба водным ресурсам, и еще около 3,8 трлн гривен составляют потери природоохранных территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова высмеяла Зеленского и пригрозила Великобритании.

Также "Комментарии" писали, что в ВОЗ готовятся к худшему и предупредили о ядерной катастрофе.